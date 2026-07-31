MiłyPan prezentuje "Racice"! Taneczna premiera z przymrużeniem oka

KP
2026-07-31 21:47

MiłyPan, po przekroczeniu imponującej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, prezentuje swój najnowszy singiel "Racice" – taneczną propozycję pełną charakterystycznego humoru i imprezowej energii. To piosenka, która udowadnia, że muzyka może być po prostu czystą przyjemnością i odskocznią od codzienności!

Najnowsze dzieło Piotra Kołaczyńskiego, znanego nam jako MiłyPan, zatytułowane "Racice", to prawdziwa petarda na trwające właśnie lato, która z pewnością podbije parkiety i listy przebojów. Znany z umiejętności łączenia nowoczesnych brzmień z chwytliwymi melodiami artysta po raz kolejny udowadnia, że potrafi stworzyć hit, który trafi w gusta szerokiej publiczności.

MiłyPan prezentuje "Racice"

"Racice" to esencja tego, co najlepsze w twórczości MiłegoPana: taneczny rytm, wpadający w ucho refren i charakterystyczne, swobodne podejście do opowiadanej historii. Premierze singla towarzyszy barwny teledysk, który doskonale oddaje humorystyczny charakter utworu i jego pozytywną atmosferę.

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MiłyPan - Racice
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"Nie wszystkie numery muszą być poważne"

Kariera MiłegoPana jest znakomitym przykładem dynamicznego rozwoju i konsekwentnego budowania własnej marki w branży muzycznej. Niedawno artysta przekroczył imponującą barierę miliarda wyświetleń na platformie YouTube, o czym marzy wiele gwiazd muzyki. Sam nie ukrywa jednak, że nie zawsze piosenki muszą opowiadać o czymś poważnym. Przy okazji premiery hitu "Racice" gwiazdor wprost przyznał:

"Kochani. Oddaję w Wasze uszy głupkowaty numer. Miejcie to na uwadze! Nie wszystkie numery muszą być poważne, nie muszą prawić o miłości. Ten właśnie należy do takich bez większej głębi. Dużo zdrowia. Kocham Was. Eeeelo!"

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MIŁYPAN