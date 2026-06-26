MiłyPan osiągnął coś, o czym marzy każdy artysta. Przekroczył miliard wyświetleń na YouTube

Historyczny sukces MiłegoPana

Twórczość MiłegoPana od lat cieszy się ogromną popularnością wśród fanów muzyki tanecznej. Teraz artysta może pochwalić się wynikiem, który stawia go w gronie najpopularniejszych twórców polskiego internetu.

Przekroczenie bariery miliarda wyświetleń zajęło Piotrowi Kołaczyńskiemu dokładnie 7 lat, 11 miesięcy i 11 dni. Tym samym ustanowił rekord w branży disco polo pod względem tempa osiągnięcia takiego rezultatu na platformie YouTube.

"To miały być dwie, może trzy piosenki"

Sam artysta nie ukrywa, że osiągnięty wynik znacznie przerósł jego oczekiwania.

Ludzie złoci... Jaki miliard wyświetleń? Jak to w ogóle brzmi... Jak coś nierealnego. Nieosiągalnego. Przerosło to nasze jakiekolwiek oczekiwania, aczkolwiek my tak naprawdę nie mieliśmy żadnych oczekiwań. To miały być dwie może trzy piosenki, a nie miliard wyświetleń

- powiedział MiłyPan.

To jak moja twórczość została przyjęta w naszym kraju, to coś niesamowitego. Dziękuję każdemu, który dołożył choćby jedno wyświetlenie w tym całym tysiącu milionów. Ukłony dla Was moi odbiorcy i dziękuję. Najzwyczajniej i najpiękniej dziękuję! Projekt "MiłyPan" nauczył mnie na pewno jednej ważnej rzeczy. Nie mi, jako artyście, oceniać moje utwory po stworzeniu ich. Nie raz coś co uważałem za bardzo dobry numer okazywało się niewypałem, a utwór który był dla mnie zwykłym, niewyróżniającym się numerem, robił wyświetlenia

- dodał.

Te utwory wygenerowały największe liczby

Największym przebojem w dorobku MiłegoPana pozostaje "Królowa", która zgromadziła ponad 171 milionów wyświetleń. W czołówce najpopularniejszych utworów znajdują się również:

"Jeszcze raz" – ponad 131 mln wyświetleń,

"Małolatki" – ponad 127 mln wyświetleń,

"Musisz się starać" – ponad 89 mln wyświetleń,

"Jeden taniec jedna noc" – ponad 71 mln wyświetleń.

To właśnie te produkcje w największym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia rekordowego wyniku.

Pięć diamentowych płyt i poczwórna platyna

Popularność MiłegoPana potwierdzają także wyróżnienia przyznane przez ZPAV. Artysta może pochwalić się pięcioma diamentowymi płytami za single "Królowa", "Małolatki", "Musisz się starać", "Jeszcze raz" oraz "Jeden taniec jedna noc".

Z kolei jego debiutancki album "Disco Polot" uzyskał status poczwórnej platynowej płyty.

Od rapu do miliarda wyświetleń

Z okazji jubileuszu MiłyPan podzielił się także kilkoma wspomnieniami z początków kariery.

1. Piosenki "Hop Hop" oraz "Małolatki" powstały gdy miałem siedemnaście lat wdomu, wiele lat przed projektem MiłyPan. 2. Kiedyś odbyłem już udział w "Disco Star", nie takim jaki znacie, lecz przedmoimi przyjaciółmi - Mariuszem (obecnie fotografem i videomakerem - CollaboPictures)-oraz Grzegorzem (obecnie moim managerem - Nice Agency), którzy kazali mi śpiewaćdisco polo przed nimi jako jury, usiedli przy stole a ja w mieszkaniu udawałem, żejestem na castingu. Celem było sprawdzenie czy w ogóle nadaje się na estrady. 3. MiłyPan przed zostaniem "Miłym" był całkiem nieźle prosperującym raperem.