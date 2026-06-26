Zaskakujące zdjęcie dzieci Wiśniewskiego i Mandaryny. Przebrały się za własnych rodziców

Więcej niż dwadzieścia lat temu Michał Wiśniewski i Mandaryna stanowili niezwykle popularny duet w rodzimym świecie show-biznesu. Ich sympatycy z ogromnym zaciekawieniem śledzili codzienne życie pary w programie stacji TVN "Jestem jaki jestem", a absolutnym hitem tego formatu była transmisja na żywo ze zjawiskowej ceremonii ślubnej w szwedzkiej miejscowości Kiruna. Owocem ich związku jest dwójka dzieci: syn Xavier oraz córka Fabienne. Niestety, w 2006 roku małżonkowie zdecydowali się na rozwód.

Michał Wiśniewski i Mandaryna mają dobre relacje po rozstaniu

Choć ich rozstanie wywołało sporo emocji i było szeroko opisywane w kolorowej prasie, Michał i Marta zdołali z biegiem lat wypracować poprawne relacje, głównie z myślą o dobru pociech. Wokalista zespołu Ich Troje wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że jego największym osiągnięciem jest zbudowanie silnych więzi między dziećmi pochodzącymi z jego różnych związków.

Dzieci Wiśniewskiego i Mandaryny

Xavier i Fabienne wykazują się sporym dystansem do barwnej przeszłości swoich sławnych rodziców, wokół których od tygodni krążą plotki o ponownym romansie. Najlepszym potwierdzeniem tego luzu jest wyjątkowa fotografia, którą córka artystów opublikowała w internecie, by uczcić urodziny brata. Na zdjęciu widać młodych Wiśniewskich ucharakteryzowanych dokładnie na Mandarynę i Michała.

Xavier i Fabienne przebrali się za rodziców!

W rodzinie Wiśniewskich panuje obecnie spore zamieszanie. Z jednej strony Michał rozstaje się właśnie ze swoją piątą żoną, Polą, a z drugiej Marta przygotowuje się do występów w nadchodzącej, jesiennej odsłonie programu "Taniec z gwiazdami". Prasa plotkuje o ewentualnym powrocie piosenkarza do byłej ukochanej, a plotki te podsyciła niedawna sytuacja, kiedy Mandaryna przerwała rozmowę z dziennikarzem, gdy padło pytanie o jej byłego męża. Jednak dzieci najgorętszej pary lat dwutysięcznych podchodzą do tych rewelacji z przymrużeniem oka. Świętując urodziny Xaviera, Fabienne wrzuciła do sieci kadr, na którym rodzeństwo upodobniło się do znanych rodziców, udowadniając przy okazji niesamowite fizyczne podobieństwo do ikon polskiej popkultury.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY