Grzegorz Wons odsłania kulisy życia prywatnego. Zbudował dom własnymi rękami

Życie aktora poza kamerami może zaskakiwać. Grzegorz Wons wybrał wieś i podróże

Aktorstwo przez dekady było ogromną częścią jego życia. Grzegorz Wons doskonale wie jednak, że nawet w zawodzie, który kocha, potrzebny jest moment zatrzymania. Zamiast przyjmować każdą propozycję i nieustannie biec od planu do planu, dziś stawia na większy spokój i świadome wybory. W rozmowie z "Super Expressem" aktor otwarcie opowiedział o tym, jak wygląda jego życie, kiedy nie pracuje. Okazuje się, że Wons coraz chętniej zwalnia tempo. Nie oznacza to jednak, że zamierza całkowicie odsunąć się od zawodu.

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Grzegorz Wons ma swój azyl. Tam ucieka, gdy chce odpocząć od aktorstwa

Grzegorz Wons nie ukrywa, że z czasem zmieniło się jego podejście do pracy. Dziś nie chce już żyć w ciągłym pośpiechu i przyjmować wszystkiego, co pojawi się na jego drodze. Jak sam przyznaje, nauczył się wybierać.

Tak, nawet już tak robię. Ja już nie szaleję, nie lecę, nie biegam z wywalonym ozorem, jak to się kolokwialnie mówi. Nie, nie, ja staram się już troszeczkę odpoczywać, znaleźć sobie taki moment dla siebie, nie pędzę. Staram się to robić, to tak wybiórczo, to co mi odpowiada, co mnie interesuje wtedy bardzo chętnie, ale nie zawsze za wszelką cenę - powiedział "Super Expressowi".

A co robi, kiedy zawodowe obowiązki pozwalają mu złapać oddech? Jednym z jego największych hobby są podróże. Aktor przyznaje, że najchętniej ruszyłby w świat, gdyby tylko miał na to wystarczająco dużo czasu. Ma jednak również swoje wyjątkowe miejsce, do którego chętnie wraca.

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Chciałbym po prostu, mógłbym, że tak powiem, w ogóle podziękować i jeździć po całym świecie, bo ogromnie lubię podróże. Mam dom na wsi, który "tymi ręcami" zbudowałem, więc jeżeli mam tylko trochę wolnego czasu, to jadę tam, to mi sprawia ogromna przyjemność, a miejsce jest atrakcyjne, więc każda wycieczka, stamtąd w jakieś pobliskie atrakcyjne miejsca jest niezwykle budująca [...] także ze mną nie ma kłopotów, jeśli chodzi o hobby, ja się nie nudzę - wyznał nam Grzegorz Wons.

Widać więc, że aktor potrafi znaleźć sobie zajęcie także z dala od kamer. Wieś daje mu coś, czego trudno szukać w świecie show-biznesu - spokój i możliwość odpoczynku. Nie oznacza to jednak samotności. W jego domu pojawiają się również najbliżsi. Wons ma świetny kontakt ze swoimi dziećmi. Choć oboje mają własne obowiązki i nie zawsze mogą widywać się tak często, jak by chcieli, aktor podkreśla, że ich relacja jest bardzo dobra.

Oczywiście, no i częściej i rzadziej, ale odwiedzają. Na szczęście mam świetny kontakt z córką, z synem [...] także to są bardzo przyjemne spotkania, mimo, że oni też pracują [...] kontakt mamy znakomity, rewelacyjny, także tu nie ma kłopotów - wyznał nam aktor.

Rozmawiała Julita Buczek

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