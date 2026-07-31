Zamkną granice przez Hiszpanię?! Fala migrantów wymknęła się spod kontroli

Strefa Schengen pod znakiem zapytania? Wszystko przez Hiszpanię po fali migrantów

Potężny kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie wywołał reakcje w Europie. Po tym, jak do hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów, kilka państw zaczęło domagać się ostrzejszych działań wobec Hiszpanii. W grę wchodzą nawet ograniczenia związane ze strefą Schengen. Najdalej poszły Włochy. Premier Giorgia Meloni poinformowała, że jej rząd rozważa „nadzwyczajne środki”, które mogą obejmować zawieszenie otwartego ruchu granicznego z Hiszpanią, a potem Ansa powiadomiła, że faktycznie włoski rząd zawiesił obowiązywanie umowy z Schengen odnośnie tego kraju.

– Obrazy z Ceuty pokazują, że niekontrolowana nielegalna migracja stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa granic Europy – powiedziała Meloni. Także Francja zapowiedziała natychmiastowe wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią. Francuski minister spraw wewnętrznych wydał służbom polecenie zwiększenia liczby kontroli osób przekraczających granicę. Jeszcze dalej poszła Finlandia. Minister spraw wewnętrznych Mari Rantanen oświadczyła, że popiera włoski pomysł wykluczenia Hiszpanii ze strefy Schengen. – Hiszpania nie zdołała ochronić zewnętrznej granicy Schengen. Kraje, które nie wypełniają tego obowiązku, nie powinny należeć do strefy – napisała w serwisie X.

W czwartek około 49 tysięcy osób przedostało się z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, głównie wpław

Powodem tych reakcji jest bezprecedensowa fala migrantów. Według zagranicznych mediów w czwartek około 49 tysięcy osób przedostało się z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, głównie wpław. W kolejnych godzinach napływ ludzi nadal trwał.

Kryzys objął również drugą hiszpańską enklawę w Afryce Północnej – Melillę. Na granicy z Marokiem doszło do zamieszek. Według lokalnych władz do Melilli przedostało się od 300 do 400 osób. Hiszpański rząd wysłał do Ceuty dodatkowych funkcjonariuszy i żołnierzy. Na miejsce skierowano również drony, łodzie oraz nurków wspierających działania służb. Premier Pedro Sánchez zapewnił, że państwo wykorzysta wszystkie dostępne środki, aby opanować sytuację i przywrócić bezpieczeństwo. Około 37 tys. migrantów według hiszpańskiego MSW wróciło już do Maroka.

Władze Ceuty ogłosiły stan nadzwyczajnego kryzysu humanitarnego i społecznego. Lokalne ośrodki dla migrantów są przepełnione, a część osób nocuje na ulicach i w parkach. Według świadków podczas próby przedostania się do enklawy zginęło co najmniej 18 osób. Większość utonęła, a część została stratowana w tłumie. Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje o wykluczeniu Hiszpanii ze strefy Schengen ani o jej zawieszeniu. Jeśli kryzys będzie się pogłębiał, swobodne przekraczanie granic z Hiszpanią może zostać ograniczone przez część państw należących do strefy Schengen.

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Ceuta ha amanecido con cientos de jóvenes durmiendo en la calle mientras continúa el cruce de personas por la frontera📹 Carmen MoránLee la información en directo: https://t.co/Y1cpDTM7hq pic.twitter.com/RGtgyGKKqR— EL PAÍS (@el_pais) July 31, 2026

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