Disney kasuje chwalony serial. Główny gwiazdor wydał oświadczenie, widzowie są oburzeni

Jakość produkcji Marvela dostępnych na platformie Disney+ bywa bardzo różna, o czym fani doskonale wiedzą. Zdarzają się pozycje lepsze i gorsze, choć częściej niestety te drugie. Produkcje takie jak "Loki", "X-Men '97" czy właśnie "Wonder Man" pozwalały jednak wierzyć, że serialowe uniwersum wciąż ma sporo do zaoferowania. Sytuacja zmieniła się diametralnie w ostatnich dniach. Choć zamówiono już kontynuację "Wonder Mana", projekt ostatecznie anulowano.

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Czy "Wonder Man" powróci? Odtwórca głównej roli, Yahya Abdul-Mateen II, zabiera głos

Nie da się ukryć, że "Wonder Man" nie zdobył takiego rozgłosu i popularności jak inne hity Marvela. Został jednak świetnie przyjęty przez fanów, którzy docenili go jako oryginalną nowość w MCU. Wyniki oglądalności były na tyle satysfakcjonujące, że zdecydowano się zamówić kontynuację. Niestety, nowe odcinki nigdy nie ujrzą światła dziennego. Jak donosi Variety, platforma wycofała się ze swojej decyzji zaledwie cztery miesiące po ogłoszeniu prac nad nową serią. Decyzja ta mocno oburzyła wiernych widzów.

To jest niedopuszczalne!

Skandal. "Wonder Man" był oryginalnym powiewem świeżości i miłą odskocznią od tych kasztanów, jakie dostawaliśmy od czasu "Avengers: Endgame". Koszmarna decyzja.

– możemy przeczytać w sieci. Krok podjęty przez władze Disney+ dziwi tym bardziej, że produkcja została dostrzeżona przez Akademię Telewizyjną, co w przypadku adaptacji komiksów jest rzadkością. Yahya Abdul-Mateen II otrzymał nominację do nagrody dla najlepszego aktora w serialu komediowym. Aktor opublikował na swoim profilu na Instagramie wpis, w którym skomentował anulowanie serialu.

Właśnie dotarły wieści, że "Wonder Man" nie powróci z drugim sezonem [...] Takie jest życie, prawda? [...]. Chciałam podziękować wszystkim, którzy oglądali serial oraz w ten czy inny sposób cieszyli i dzielili się radością z niego. Serial się udał i za to kocham go najbardziej. Widziałem to na twarzach YouTuberów, którzy wrzucali swoje reakcje (bo oglądałam razem z wami, pozdrowienia dla was); widzę to w wiadomościach, w których piszecie mi, że przypomniał wam, aby nigdy się nie poddawać; i czuję to w szczerej miłości, którą okazujecie mi, ilekroć spotykam któreś z was. Dziś myślę o was wszystkich. Cieszę się, że mogliśmy być częścią czegoś fajnego. Dziękuję za oglądanie... i do zobaczenia na rozdaniu nagród Emmy.

Przyczyny kasacji "Wonder Mana" nie są znane. Disney nie odniósł się do oburzenia i pretensji fanów.

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Fabuła serialu "Wonder Man"

Serial skupia się na losach początkującego aktora Simona Williamsa (w tej roli Yahya Abdul-Mateen II). Mężczyzna od wielu lat z marnym skutkiem próbuje zaistnieć w hollywoodzkiej branży. Na jego drodze staje Trevor Slattery (grany przez Bena Kingsleya), znajomy aktor, który czasy największej świetności ma już za sobą. Simon dowiaduje się od niego, że kultowy twórca Von Kovak przygotowuje nową wersję filmu o superbohaterze znanym jako "Wonder Man". Obaj mężczyźni decydują się wziąć udział w castingu, a rola w tej produkcji może stanowić dla nich przełom w karierze. Aktorzy stają do zażartej walki o angaż, który może odmienić ich dotychczasowe życie.

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