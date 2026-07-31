Joanna Kulig zagra Britney Spears. To może być największe wyzwanie w jej karierze!

Wcielenie się w tak rozpoznawalną artystkę to z pewnością spore wydarzenie. Joanna Kulig, ceniona na całym świecie polska aktorka, która zagrała między innymi w nominowanej do Oscara "Zimnej wojnie" oraz w "Miłości bez ostrzeżenia" obok Anne Hathaway, podjęła się zupełnie nowego wyzwania i zagra ikonę muzyki pop.

Britney Spears: od triumfu do trudnych chwil

Historia życia Britney Spears pełna jest spektakularnych sukcesów i bolesnych momentów. Piosenkarka zdobyła globalną popularność jeszcze w wieku nastoletnim, a utwór "...Baby One More Time" na zawsze zapisał się w historii muzyki. Z powodu ogromnej presji i braku oparcia w najbliższych artystka przeszła ciężki kryzys, co poskutkowało ubezwłasnowolnieniem w 2008 roku. Przez kilkanaście lat to ojciec kontrolował jej życie osobiste i karierę. Wolność odzyskała w 2021 roku, a niedługo później wydała głośną książkę "Kobieta, którą jestem". Na jej podstawie reżyser Jon M. Chu planuje nakręcić film. Z kolei Jarosław Murawski napisał sztukę teatralną "Britney", w której główną rolę zagra właśnie Joanna Kulig.

Joanna Kulig zmienia wizerunek dla roli Britney

Dla Telewizji Polskiej produkcja "Britney" to z pewnością jeden z najważniejszych punktów zbliżającej się ramówki. Joanna Kulig ponownie wystąpi dla Teatru Telewizji, wcielając się w gwiazdę pop. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale można się jej spodziewać jeszcze w tym roku. Spektakl reżyseruje Ewelina Marciniak. W sieci opublikowano ujęcie Joanny Kulig ucharakteryzowanej na Spears. Aktorka ma na sobie modne na początku lat 2000. okulary z kolorowymi szkłami oraz charakterystyczny beret, który piosenkarka często nosiła na początku swojej drogi na szczyt.

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Maserak zachwycił Britney Spears. Stanął w obronie Kaczorowskiej!