Sylwia Bomba już nie jest z Gregiem Collinsem. Wydali oświadczenia o rozstaniu. "Nie pozwolę na to"

Kim jest Sylwia Bomba?

Sylwia Bomba urodziła się w 1986 roku. Wykształcenie zdobyła w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, uzyskując tytuł magistra sztuki ze specjalizacją w fotografii. Sławę przyniósł jej występ w formatach TTV: "Gogglebox. Przed telewizorem" oraz "Nasi w mundurach". W 2021 roku tańczyła w 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Na Instagramie zgromadziła blisko 900 tysięcy obserwujących, monetyzując zasięgi w kampaniach reklamowych marek modowych i beauty. Na co dzień pracuje również jako fotografka. Nie ukrywa, że to jej największa pasja.

Relacja Sylwii Bomby i Grega Collinsa

Przez kilka lat Bomba żyła w związku z Jackiem Ochmanem, z którym ma córkę Antoninę (ur. 2018). Rozstali się w lipcu 2021 roku, a w lipcu 2022 roku Ochman zmarł. W październiku 2023 roku na gali Wieczór Charytatywny Gwiazd oficjalnie zadebiutowała u boku Grzegorza Collinsa - przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej i gwiazdora TTV. Poznali się na planie programu "Nasi w mundurach". Para szybko razem zamieszkała, łączy wychowanie córki Bomby. W mediach zasłynęli mocnymi deklaracjami o braku presji na ślub, wspólnym budżecie i wyjazdami na gale MMA. Para nie ukrywała swojej relacji w mediach społecznościowych.

Sylwia Bomba już nie jest z Gregiem Collinsem! Para wyznała prawdę

Od jakiegoś czasu zarówno Sylwia Bomba jak i Greg Collins nie zamieszczali wspólnych relacji zdjęciowych w mediach społecznościowych. Fani myśleli, że para po prostu osobno odpoczywa, ale prawda okazała się inna. 31 lipca 2026 roku jeden z portali poinformował o tym, że Sylwia Bomba nie jest już z Gregiem Collinsem, a co najważniejsze - według nich kobieta ma już się z kimś spotykać.

Influencerka szybko na to zareagowała i wydała własne oświadczenie.

- Postanowiłam się odnieść, ponieważ w tym momencie to już jest bardzo przekroczona granica. Nie szukajcie żadnych dram, nikt nikogo nie skrzywdził. Miałam was o tym poinformować jutro. Już od jakiegoś czasu nie jesteśmy razem - powiedziała Bomba.

Fotografka jednocześnie zdementowała informacje, jakoby miałaby być już widywana z innym mężczyzną.

- Natomiast ja absolutnie nie mam nowego partnera. My z Grzesiem się widujemy, my jesteśmy w bardzo dobrych kontaktach.Po prostu czasem ludzkie drogi się rozchodzą i tyle. Natomiast absolutnie nie mam nowego partnera. I jest to napisane celowo, żebyście weszli w ten artykuł, napisali o mnie coś złego, ażeby oni zdobyli większą kasę za reklamę. Także absolutnie zaprzeczam, to jest kłamstwo. I jeszcze wam powiem jedną rzecz. My celowo z Grzesiem rozstaliśmy się w taki sposób, żeby nie dawać pożywki portalom. Chcemy pokazać polskiemu show biznesowi, że można się rozstać z klasą pięknie i po przyjacielsku. Nie robić sobie z tego słuchajcie publicznego brania brudów. Moi drodzy, jest to ostatni, absolutnie ostatni komentarz w tej sprawie. Absolutnie zaprzeczam, nie mam nikogo. Jest to kłamstwo, orszczerstwo, napisane celowo dla zasięgów. Dziękuję za uwagę - powiedziała Bomba.

Do całości, ale krótko odniósł się też jej były partner.

- Na takie nieładne zagrywki na pewno nie pozwolę i tak tego nie zostawię, Sylwia też nie. Bardzo proszę nie stwarzać sobie historii, które nie mają miejsca. Będę bronił Sylwii, wszystkim co mam - powiedział Collins.

Rozrywka_Sylwia Bomba i jej bombowe walory na śniegu