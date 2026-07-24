Miss Supranational 2026 - faworytki do korony. Kto wygra? Jakie szanse ma Polska? [GALERIA]

Nadchodzi gala Miss Supranational 2026

Miss Supranational należy do najbardziej prestiżowych konkursów piękności na świecie. Organizowany od kilkunastu lat konkurs z każdą edycją umacnia swoją pozycję na międzynarodowej scenie, a o koronę rywalizują reprezentantki z niemal wszystkich zakątków globu. Od lat finał odbywa się w Polsce, przyciągając kandydatki uznawane za jedne z najpiękniejszych kobiet świata. Dziś tytuł Miss Supranational jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych, obok Miss Universe, Miss World i Miss International. Obecną Miss Supranational jest Eduarda Braum z Brazylii. Już 31 lipca 2026 roku przekaże koronę swojej następczyni podczas finałowej gali, w której udział weźmie 67 uczestniczek z całego świata. Polskę reprezentować będzie Oliwia Mikulska, zdobywczyni tytułu Miss Polski 2025. Przed nią jednak wymagające wyzwanie, bo konkurencja jest wyjątkowo silna, dlatego walka o zwycięstwo zapowiada się niezwykle emocjonująco.

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Faworytki do korony Miss Supranational 2026

Konkursy piękności mają na świecie wielu fanów. W social mediach, na specjalistycznych blogach oraz na forach internetowych już można znaleźć przewidywania przed piątkowymi wyborami. Kto według ekspertów ma największe szanse na zdobycie tytułu Miss Supranational 2026? Wśród faworytek wymienia się miss z takich krajów jak Czechy, Indonezja, Hiszpania, Tajlandia, Brazylia, Filipiny, Wenezuela czy Francja. Zdjęcia najpiękniejszych kobiet znajdziecie w galerii.

Szanse na Miss Supranational 2026

Jakie szanse na koronę Miss Supranational 2026 ma Oliwia Mikulska? Reprezentantka Polski nie jest stawiana w roli faworytki, ale istnieje możliwość, że i tak zajmie dobre miejsce. Historycznie kandydatki z Polski radzą sobie dobrze na tym konkursie. Jednym z powodów na pewno jest to, że organizujemy wydarzenie.