Rosja: nie żyje Łapa Hapa. Influencerka znana z szokujących nagrań z bezdomnymi zmarła w swoim mieszkaniu

Okoliczności zgonu kontrowersyjnej internetowej twórczyni wciąż pozostają bardzo niejasne, jednak w przestrzeni publicznej systematycznie pojawiają się nowe doniesienia w tej sprawie. Kobieta przez kilka ostatnich lat prężnie rozwijała swoje kanały społecznościowe i zgromadziła rzeszę obserwatorów na komunikatorze Telegram, co wzbudzało niepokój wielu osób. Eksperci wielokrotnie poddawali analizie jej szokujące i często bulwersujące zachowania.

Łapa Hapa nie żyje. Rosyjska influencerka szokowała

Z najnowszych ustaleń wynika, że ciało youtuberki odnaleziono w jej własnym mieszkaniu na terenie Nowosybirska, natomiast pochówek zorganizowano w obwodzie leningradzkim. Kobieta raczej nie dzieliła się szczegółami z życia osobistego, co nie przeszkodziło jej w budowaniu bardzo ekscentrycznego wizerunku. Jej internetowa twórczość wywoływała ogromne oburzenie nie tylko w ojczyźnie, ale również poza granicami Rosji. Kilka razy zdarzało się, że eksperci w zabierali głos, zastanawiając się, czy publikowane przez nią wulgarne filmy nie łamią obowiązującego prawa. Inni twórcy internetowi często nazywali ją wprost "najdziwniejszą rosyjską influencerką".

Szokujące transmisje z bezdomnymi

Prawdziwy szczyt popularności Rosjanki przypadł na rok 2024, kiedy to zaczęła regularnie udostępniać nagrania i transmisje na żywo, na których podchodziła do przypadkowych, bezdomnych mężczyzn. Twórczyni pozwalała na to, aby losowe osoby z ulicy całowały ją przed obiektywem kamery. Jej konta na Instagramie oraz platformie YouTube śledziło zaledwie kilka tysięcy użytkowników, podczas gdy na TikToku zgromadziła ponad dwieście tysięcy widzów. Na komunikatorze Telegram jej widownia osiągnęła zaś liczbę blisko pół miliona osób. W tym kontekście warto przypomnieć, że ostatnio w Polsce prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą, która po wielu latach oczekiwania ostatecznie uderza w zjawisko patostreamingu w sieci.

Znajomi Łapy Hapy ujawniają przyczynę zgonu. To wciąż nieoficjalne

Do tej pory odpowiednie służby nie wydały żadnego oficjalnego oświadczenia dotyczącego powodów odejścia internetowej patogwiazdy. Najbliższe otoczenie zmarłej poinformowało w mediach społecznościowych, że według wstępnych ustaleń doszło do śmiertelnego przedawkowania nielegalnych substancji odurzających. W Internecie pojawiły się także fotografie z ceremonii pogrzebowej, która miała miejsce niedaleko miasta Gatczyna w rejonie Sankt Petersburga.

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