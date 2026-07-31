Zaskakujący finał polskiego serialu "Proud". Czy będzie 2. sezon? Jest odpowiedź twórcy

Produkcja "Proud" zdobyła spore zainteresowanie na długo przed swoją czerwcową premierą, triumfując na wiosnę podczas francuskiego festiwalu Series Mania. Gdy serial ostatecznie trafił do widzów, wzbudził mnóstwo dyskusji i szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych tytułów. Losy Filipa (w tej roli Ignacy Liss), hedonisty zmuszonego do całkowitej zmiany stylu życia, aby walczyć o przyszłość swojej siostrzenicy Tosi, dobiegły końca. Pozostaje jednak wątpliwość, czy historia faktycznie została zamknięta, ponieważ w serialu zabrakło jednoznacznego zakończenia.

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Finał "Proud". Co wydarzyło się w ostatnim odcinku?

W ostatnich scenach serialu "Proud" główny bohater Filip postanawia, dla dobra Tosi, spotkać się z jej babcią, którą gra Dorota Kolak. Podczas odwiedzin okazuje się, że jest to przyjęcie urodzinowe seniorki, w którym biorą udział wszystkie jej dorosłe dzieci. Rodzinne spotkanie przeradza się w burzliwą konfrontację pełną ujawnianych tajemnic. Sytuację pogarsza informacja, że babcia złożyła wniosek o adopcję Tosi.

Pierwsza seria kończy się momentem, w którym Filip przygotowuje się do wejścia na salę sądową, aby poznać wyrok w sprawie opieki nad Tosią. Niestety, widzowie nie dowiadują się, jak brzmi decyzja sądu.

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"Proud" - 2. sezon powstanie? Twórca komentuje

Zastosowanie przez scenarzystów "Proud" otwartego zakończenia sprawia, że los Filipa pozostaje niewiadomą, co daje możliwość stworzenia kolejnej odsłony produkcji. Czy jednak rzeczywiście widzowie mogą liczyć na nowe epizody? Karol Klementewicz, twórca serialu, zaznacza, że istnieje zarówno chęć kontynuacji, jak i pewne obawy z nią związane.

- Zawsze jest taka chęć, żeby była druga seria, bo jesteśmy jakimś takim teamem rozgrzanym, ale też jest obawa, bo jak to opowiedzieć, jak być znowu ciekawym, atrakcyjnym i jeszcze przebić ten pierwszy sezon? Więc zobaczmy, co się wydarzy, a jak się wszystkie te klocki ułożą, że będzie przestrzeń na drugi sezon, to wydaje mi się, że [ten sezon] tak się kończy, że jest możliwy drugi - powiedział w rozmowie z Serialową.

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