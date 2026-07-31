Co z datą premiery nowych odcinków "Rancza"! Sprzeczne doniesienia

Ranczo to wciąż jeden z najbardziej znanych i cieszących się ogromną sympatią widzów i widzek polskich seriali. Produkcja zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej już ponad 20 lat temu, dokładnie 5 marca 2006 roku. To wtedy po raz pierwszy nakreślono nam losy Lucy Wilskiej, która po latach życia w Stanach Zjednoczonych postanowiła odwiedzić ojczyznę swojej babci, Polskę i zająć się odziedziczonym dworkiem. Choć początkowo nie miała tego w planach, bohaterka, w którą brawurowo przez wszystkie lata wcielała się llona Ostrowska, została w Polsce na dużo dłużej i tu właśnie układała swoje życie.

Ostatni odcinek Rancza został wyemitowany ponad dekadę później, 27 listopada 2016 roku. Choć wydawało się, że ten rozdział Polskiej Telewizji został już zamknięty, dość szybko po zakończeniu emisji serialu stało się jasne, że jego scenarzysta Robert Brutter, ma przygotowany materiał, który mógłby podsumować całą opowieść. Mówiło się o filmie, słuchowisku, aż w końcu stało się jasne, że historia ta zostanie przepisana i zrealizowana w postaci sześcioodcinkowego serialu!

Ranczo. Dorosła Dorotka po raz pierwszy na planie! Cezary Żak przedstwił córkę Lucy i Kusego

Już od kilku tygodni wiadomo, że trwają intensywnie prace na planie produkcji, zatytułowanej Ranczo: Zemsta Wiedźm. Ta będzie sobie liczyła, jak wspomniano wyżej, sześć odcinków. Autorem pierwotnego tekstu do kontynuacji był nieżyjący już Andrzej Grembowicz, posługujący się w branży pseudonimem Robert Brutter. Scenarzysta odszedł jednak w listopadzie 2018 roku, a za dostosowanie pozostawionego materiału do obecnych realiów odpowiada Marcin Grembowicz, syn oryginalnego twórcy. Wiadomo, że powróci niemal cała oryginalna obsada, w tym oczywiście Ilona Ostrowska, Cezary Żak oraz Artur Barciś, dołączył do niej zaś Daniel Olbrychski. Na ten moment nie wiadomo natomiast, jak twórcy rozwiążą kwestię postaci Kusego i Stacha Japycza, w których wcielali się nieżyjący Paweł Królikowski i Franciszek Pieczka.

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Kiedy można się spodziewać premiery nowych odcinków "Rancza"!

Co z premierą wyczekiwanych, nowych odcinków Rancza. Jak zdradził za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych Tomasz Sygut, prezes TVP, ta ma nastąpić w grudniu tego roku. Informacja ta pojawiła się w opisie zdjęcia, które Sygut wstawił na swoje konta w portalach społecznościowych, na którym pozuje u boku Cezarego Żaka, Artura Barcisia oraz Marty Chodorowskiej, czyli serialowej Klaudii. Wiadomo już także, że zdjęcia na planie Ranczo: Zemsta Wiedźm zbliżają się ku końcowi.

Coś zupełnie innego przekazał jednak reżyser serialu. W rozmowie z TVMalbork Wojciech Adamczyk stwierdził, że premiery Rancza: Zemsty Wiedźm można się spodziewać w połowie listopada. Zdaniem fanów i fanek wiele wskazuje na to, że mowa tu o niedzieli 15 listopada.

Z premierem i prezydentem;) Wielki powrót Rancza coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. Ranczersi czekali na to 10 długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu - napisał Tomasz Sygut.

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