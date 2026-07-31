Małgorzata Socha o wymarzonej roli. Szok, co wyjawiła!

Małgorzata Socha od lat zachwyca widzów zarówno w serialach, jak i filmach. Aktorka nie narzeka na brak propozycji zawodowych, ale, jak sama przyznaje, nie planuje swojej kariery według sztywnego scenariusza. Wręcz przeciwnie - najbardziej ceni niespodzianki i role, których wcześniej nawet nie brała pod uwagę. W rozmowie z "Super Expressem" zdradziła jednak, że jest jeden projekt, który wyjątkowo mocno działa na jej wyobraźnię.

Zobacz też: Socha ujawniła gorzką prawdę o aktorkach. "Najlepiej, żeby były rozebrane"

Małgorzata Socha zdradziła swoje niespełnione marzenie. Tego jeszcze nie mówiła

Zapytana przez "Super Express", czy ma wymarzoną produkcję, w której chciałaby wystąpić, Socha odpowiedziała z dużą szczerością. Przyznała, że na co dzień nie tworzy listy ról do zrealizowania i nie zamyka się na jeden kierunek.

O, nie, nie, nie mam, nie mam, nie mam. Ja bardzo lubię być zaskakiwana i czasami pewnie sama bym sobie nie wymyśliła wielu ról, które zagrałam. Nie, nie mam jakiejś takiej wymarzonej… - powiedziała aktorka.

Choć nie planuje swojej zawodowej przyszłości z wyprzedzeniem, po chwili wyznała, że istnieje jedno niespełnione marzenie. Chodzi o kino kostiumowe - gatunek, który od lat fascynuje wielu aktorów.

To rzeczywiście, to jest takie moje niespełnione marzenie, że chciałabym zagrać w takim kostiumowym filmie. To myślę, że to by było bardzo przyjemne i takie wejście poza tym, że zupełnie w inną postać, to jeszcze w zupełnie inny świat, zmienić epokę trochę. Tak, tak, tak… To jest bardzo, bardzo kuszące - wyznała Socha.

Zobacz też: Małgorzata Socha żadnej pracy się nie boi. Przebierała się na ulicy!

Nie da się ukryć, że taka rola mogłaby pokazać aktorkę z zupełnie innej strony. Bogate kostiumy, historyczne wnętrza i bohaterowie osadzeni w minionych epokach to zupełnie inne wyzwanie niż współczesne seriale czy komedie romantyczne, z którymi widzowie najczęściej kojarzą Małgorzatę Sochę.

Aktorka podkreśla jednak, że nie zamierza niczego wymuszać. Wierzy, że najlepsze role przychodzą wtedy, gdy najmniej się ich spodziewa. Jak sama przyznała, wiele postaci, które zagrała na przestrzeni lat, nigdy wcześniej nie pojawiło się w jej planach.

Rozmawiała Julita Buczek

ZOBACZ TAKŻE: Małgorzata Socha w kusym bikini. Pokazała wyrzeźbioną sylwetkę nad basenem

Zobacz naszą galerię: Nie tylko Wieniawa i Rozenek. Socha też ma torbę za 30 tysięcy złotych

10

Sonda Małgorzata Socha. Lubisz tę aktorkę? Tak Nie przepadam Może trochę