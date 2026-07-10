Małgorzata Socha żadnej pracy się nie boi. Przebierała się na ulicy!

Małgorzata Socha nie gwiazdorzy na planie

Małgorzata Socha to bez wątpienia jedna z najbardziej lubianych i najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd. Nic więc dziwnego, że kolejne marki zabiegają o współpracę z aktorką i chętnie angażują ją do kampanii reklamowych. O jej sukcesie decyduje jednak nie tylko popularność, ale również profesjonalne podejście do pracy. Choć często mówi się, że z gwiazdami na planie trzeba obchodzić się jak z jajkiem, w jej przypadku jest zupełnie inaczej. Socha jest konkretna, zadaniowa i świetnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Potwierdziła to także podczas sesji promującej nową kolekcję ubrań. Sami zobaczcie na zdjęciach, które znajdziecie w galerii.

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Profesjonalna Socha na sesji zdjęciowej

Małgorzata Socha najpierw pozowała do zdjęć w białej koszulce i dżinsach. Po kilku ujęciach na zaledwie kilka minut zniknęła w busie, by przebrać się w błękitny sweterek. Chwilę później prezentowała już kolejną stylizację – czarne spodnie i beżową górę, a następnie bordowy t-shirt. Gdy przyszła pora na następny outfit, nie traciła ani sekundy. Jeszcze przed wejściem do auta zaczęła zdejmować ubranie, wysuwając ręce z rękawów. Założenie dżinsowej sukienki zajęło jej dosłownie moment. Aktorka udowodniła, że liczy się dla niej nie tylko nienaganny wygląd przed obiektywem, ale również sprawna organizacja pracy i szacunek dla czasu całej ekipy. Z takimi gwiazdami współpraca to na pewno prawdziwa przyjemność.

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