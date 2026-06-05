Dzieci są dla niej najważniejsze. Małgorzata Socha zrezygnowała dla nich z zawodowych marzeń

Małgorzata Socha: Rodzina jest dla niej najważniejsza

Małgorzata Socha (46 l.) zadebiutowała na ekranie mając zaledwie 18 lat. Od tamtej pory niemal nie schodzi z planów filmowych i cieszy się nieustanną sympatią widzów. Do tego regularnie współpracuje ze znanymi markami. Obecnie walczy o wygraną w kolejnej edycji programu "Azja Express".

Mimo sławy aktorka na pierwszym miejscu konsekwentnie stawia rodzinę. Od ponad ćwierć wieku związana jest z Krzysztofem Wiśniewskim (49 l.). Poznali się w 1996 roku na wakacjach w Darłówku. Z czasem wakacyjny romans przerodził się w stały związek, a w 2008 roku zakochani stanęli przed ołtarzem. Małgorzata Socha razem z mężem wychowują wychowują dwie córki, Zofię (ur. 2013) i Barbarę (ur. 2017), oraz syna Stanisława (ur. 2018).

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Małgorzata Socha dla dzieci poświęciła zawodowe marzenia

Gwiazda show-biznesu stara się chronić prywatność swoich bliskich i rzadko pokazuje swoją rodzinę w mediach społecznościowych. Dla Małgorzaty Sochy aktorstwo to nie tylko zawód, ale i pasja. Jednak dla swoich pociech jest w stanie poświęcić największe aktorskie marzenia. W rozmowie z portalem Viva.pl odpowiedziała na pytanie o to, dlaczego tak mało jej jest w teatrze.

Przyznam szczerze, że teatr zawsze był moją wielką miłością i od samego początku przygody aktorskiej marzyłam o tym, żeby grać w teatrze i udało mi się to osiągnąć. Zaraz po Akademii Teatralnej miałam angaż w Teatrze Ateneum, później w Teatrze 6. Piętro - przyznała aktorka.

Teatr wiele wymaga od swoich gwiazd. Liczne próby i wieczorne spektakle sprawiły, że Socha nie mogła spędzać z bliskimi zbyt wiele czasu. Niemal każde popołudnie miała zajęte.

Ale w pewnym momencie i teatr i moja rodzina potrzebowały mnie w pełnym wymiarze – szczególnie wieczorami. Ponieważ praca w teatrze wiąże się z tym, że odchodzą te wolne wieczory i dzieciaki bardzo za mną tęskniły, nie rozumiały tego, dlaczego one wracały z przedszkola, a mama dopiero wybierała się do pracy do teatru, to było mi po prostu smutno. Serce mi po prostu ściskało, kiedy musiałam wyjść z domu. W ten sposób zdecydowałam, że na jakiś czas ten etap z teatrem będę musiała odsunąć - podsumowała Socha.

Wyznała przy tym, że coraz bardziej brakuje jej teatru. Ma jednak nadzieję, że gdy dzieci podrosną to uda jej się wrócić na scenę. Mimo niespełnionych (jeszcze) teatralnych ambicji Małgorzata Socha zdecydowanie nie może narzekać na brak pracy. Niedawno dołączyła do obsady serialu "Zaraz wracam".

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