Małgorzata Socha pokazała swoją 9-letnią córkę. Basia to kopia mamy. Zdjęcia z urodzin dziewczynki trafiły do sieci

Katarzyna Kustra
2026-01-18 21:57

Małgorzata Socha zaskoczyła swoich fanów i pokazała zdjęcia z urodzin swojej córki. Basia skończyła właśnie 9 lat i dumnie rodzice przygotowali dla niej z tej okazji niespodziankę. Oczywiście nie zabrakło na Instagramie Małgorzaty Sochy rodzinnych kadrów z tego ważnego dla wszystkich dnia. Trzeba przyznać, że Basia to dosłownie kopia mamy.

Małgorzata Socha

i

Autor: "piernikowe Serce" - Premiera Filmu, Listopad 2025, Premiera Filmu, Piernikowe Serce, Małgorzata Socha/ AKPA
  • Małgorzata Socha, znana aktorka, rzadko dzieli się prywatnością, ale tym razem zrobiła wyjątek, publikując zdjęcia z urodzin córki.
  • Basia, młodsza córka gwiazdy, obchodziła 9. urodziny, a jej podobieństwo do mamy zaskoczyło fanów.
  • Rodzinne świętowanie obejmowało przyjęcie, wyjście do restauracji oraz ekscytujące latanie w tunelu aerodynamicznym.
  • Chcesz zobaczyć, jak wygląda 9-letnia Basia i przekonać się, czy faktycznie jest kopią Małgorzaty Sochy?

Małgorzata Socha pokazała swoją 9-letnią córkę. Basia to kopia mamy

Małgorzata Socha to jedna z najpopularniejszych i najbardziej utalentowanych aktorek w Polsce. Widzowie pokochali ją za role, które chyba każdemu zapadły w pamięć. Jedną z nich był genialny komediowy popis w roli Violetty Kubasińskiej w „BrzydUli”, a także postać Ingi w serialu „Przyjaciółki”. I choć kariera aktorska Sochy trwa od lat 90. to gwiazda pilnie strzeże swojej prywatności i rzadko wypowiada się na temat swojej rodziny. Wiadomo, że od 2008 roku jest żoną Krzysztofa Wiśniewskiego, z którym doczekała się trójki dzieci: Zofię, Barbarę oraz Stanisława. I choć jest aktywna w mediach społecznościowych, to do tej pory raczej trudno było zobaczyć w nich kadry z bliskimi. Tym razem aktorka zrobiła wyjątek, a była ku temu okazja. Małgorzata Socha opublikowała na Instagramie zdjęcia z urodzin swojej młodszej córki. Basia skończyła właśnie 9 lat i spędziła ten dzień ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Patrząc na fotografie trudno nie odnieść wrażenia, że córka Małgorzaty Sochy jest niezwykle podobna do mamy.

Córka Małgorzaty Sochy obchodziła urodziny

Małgorzata Socha pokazała zdjęcia z 9. urodzin swojej córki. Oprócz rodzinnych kadrów nie zabrakło także wzruszających życzeń od mamy.

Cały dzień utkany z małych wielkich momentów: poranne uśmiechy, przytulasy, świeczki do zdmuchnięcia, niespodzianki, śmiech, zimowe spacery i ta dziecięca radość, która zatrzymuje czas. Patrzę na Ciebie i myślę, jak szybko rośniesz — mądra, wrażliwa, odważna, z sercem większym niż świat. Dziękuję Ci za każdy dzień, za emocje, za to, że uczysz nas uważności i prawdziwej radości

- napisała Małgosia w poście urodzinowym dedykowanym córce. Oglądając zdjęcia z tego wyjątkowego dnia widzimy, że atrakcji było naprawdę sporo. Aktorka najpierw zorganizowała rodzinne przyjęcie. Nie zabrakło radosnych rozgrywek w piłkarzyki w zaciszu własnych czterech ścian i uroczystego wyjścia do restauracji. Aktorka zapewniła dzieciom także sporą dawkę adrenaliny. Jedną z największych atrakcji było rodzinne latanie w tunelu aerodynamicznym, które sprawiło Basi ogromną radość.

Małgorzata Socha pokazała rodzinę
