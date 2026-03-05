Basia Giewont walczy o udział w Eurowizji 2026. Jej "Zimna Woda" namiesza w preselekcjach?

Jedną z kandydatek, która ma apetyt na reprezentowanie naszego kraju podczas Eurowizji 2026, jest Basia Giewont. Wokalistka bierze udział w krajowych preselekcjach i budzi coraz większe zainteresowanie mediów. Internauci intensywnie poszukują informacji na jej temat, wpisując w wyszukiwarki frazy dotyczące jej życia prywatnego, rodziny oraz dorobku artystycznego. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i zgromadzić w jednym artykule wszystkie najważniejsze ciekawostki o piosenkarce, o którą coraz częściej pytają fani muzyki.

Basia Giewont walczy o Eurowizję 2026

Artystka oficjalnie zgłosiła swoją propozycję muzyczną do polskich preselekcji, mając nadzieję na wygraną. Basia Giewont jest zdeterminowana, by zdobyć prawo do reprezentowania Polski w tym prestiżowym, międzynarodowym konkursie piosenki.

Trasa koncertowa Basi Giewont i styl muzyczny

Niedawno piosenkarka promowała swoją twórczość w ramach trasy koncertowej Halny Tour. Jej występy charakteryzują się eklektycznym brzmieniem, stanowiącym unikalne połączenie folku, popu oraz elektroniki. Basia Giewont jest również stałą bywalczynią festiwali muzycznych i chętnie nawiązuje współpracę z twórcami sceny alternatywnej.

Dyskografia Basi Giewont. Jakie utwory nagrała?

Wokalistka posiada spory dorobek artystyczny, w tym autorskie kompozycje pochodzące z takich albumów jak „Taterki” czy „Szeptucha”. Do jej najbardziej znanych singli należą piosenki „Nie będę”, „Ławeczka” oraz „Rycerz”. Słuchacze doceniają również takie utwory jak „Obok” czy energetyczny „Halny”.

Piosenka na Eurowizję. O czym jest "Zimna Woda"?

Utworem, z którym Basia Giewont chce podbić serca jurorów i widzów podczas preselekcji do Eurowizji 2026, jest „Zimna Woda”. Kompozycja została już oficjalnie zgłoszona do konkursu i można jej posłuchać w sieci za pośrednictwem popularnych serwisów streamingowych.

Rodzina Basi Giewont. Mąż i dzieci artystki

Góralka bardzo chroni swoją prywatność, dlatego w przestrzeni publicznej brakuje szczegółowych informacji na temat jej partnera. Wiadomo jednak, że Basia Giewont jest szczęśliwą mężatką. Para doczekała się potomka i wspólnie wychowuje syna o imieniu Staś.

Basia Giewont w programie The Voice of Poland

Szersza publiczność mogła usłyszeć o wokalistce już kilka lat temu, gdy zdecydowała się na udział w trzeciej edycji talent show „The Voice of Poland”. Był to jeden z jej pierwszych występów telewizyjnych, w którym zdołała dotrzeć do etapu bitew.

Skąd pochodzi Basia Giewont? Wiek i wykształcenie

Piosenkarka urodziła się 18 listopada 1991 roku w zimowej stolicy Polski, czyli w Zakopanem. Basia Giewont jest artystką gruntownie wykształconą muzycznie. Może pochwalić się dyplomem Akademii Muzycznej w Krakowie, a także ukończeniem studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Występ w Szansie na sukces. Historia eliminacji

W 2020 roku artystka wzięła udział w programie „Szansa na sukces – Eurowizja 2020”, walcząc o wyjazd na konkurs. Choć ostatecznie nie zwyciężyła w eliminacjach, jej wykonanie coveru zostało dostrzeżone przez jury, a wokalistka otrzymała wyróżnienie.

Basia Giewont o piosence na Eurowizję 2026: "Ja nie robię folkloru. To jest pop"