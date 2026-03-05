Jeremi Sikorski walczy o wyjazd na Eurowizję 2026. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Kim jest Jeremi Sikorski? Najważniejsze informacje

Jeremi Sikorski ma realną szansę, by stać się twarzą Polski podczas konkursu Eurowizji 2026. Internauci masowo poszukują informacji o jego życiu prywatnym, dorobku artystycznym oraz powiązaniach rodzinnych. Pytania o wiek, partnerkę czy znanych krewnych pojawiają się w sieci błyskawicznie. Postanowiliśmy zebrać wszystkie kluczowe fakty dotyczące tego wokalisty w jednym, przejrzystym zestawieniu, odpowiadając na najczęściej wyszukiwane frazy.

Przebój "Wracam" Jeremiego Sikorskiego w radiach

Singiel zatytułowany "Wracam" trafił do słuchaczy 20 listopada 2025 roku, reprezentując nurt muzyki pop. Warstwa liryczna utworu koncentruje się na głębokich pragnieniach oraz poszukiwaniu uczucia. Kompozycja ta zyskała dużą popularność, stając się jedną z najchętniej granych piosenek w krajowych stacjach radiowych.

Dyskografia i znane utwory Jeremiego Sikorskiego

W ostatnim czasie artysta zaprezentował publiczności kilka innych kompozycji. Do jego najnowszych muzycznych propozycji zaliczają się takie tytuły jak "Szukam", "Tracę" czy "POZWÓL MI". Warto również wspomnieć o kawałku "KAMIKADZE", który doczekał się także wersji akustycznej, oraz wspomnianym wcześniej hicie "Wracam".

Piosenka "Cienie Przeszłości" na Eurowizję 2026

O przepustkę na Eurowizję 2026 wokalista powalczy utworem zatytułowanym "Cienie Przeszłości". Jeremi Sikorski zaprezentuje tę propozycję podczas finałowego koncertu preselekcji, który zaplanowano na 7 marca. Na ten moment kompozycja nie została jeszcze oficjalnie udostępniona publiczności.

Ile lat ma Jeremi Sikorski? Data urodzenia

Młody piosenkarz przyszedł na świat 20 kwietnia 1999 roku. Oznacza to, że obecnie Jeremi Sikorski ma 26 lat.

Związki Jeremiego Sikorskiego z Eurowizją

Muzyk jest obecnie jednym z kandydatów do reprezentowania naszego kraju w konkursie Eurowizji 2026. Warto zaznaczyć, że nie jest to jego pierwsze zetknięcie z tym wydarzeniem. Wcześniej brał udział w pracach nad utworem "Inmortal", z którym Teo Tomczuk rywalizował o wyjazd na Eurowizję w 2025 roku.

Życie prywatne i partnerka Jeremiego Sikorskiego

W sferze osobistej artysta tworzy parę z Adą Posiadałą, którą widzowie mogą kojarzyć jako finalistkę popularnego show "Top Model". Mimo trwałej relacji, zakochani nie zawarli związku małżeńskiego.

Kim jest ojciec Jeremiego Sikorskiego? Znany muzyk

Talent muzyczny Jeremi z pewnością odziedziczył w genach. Jego tatą jest Michał Sikorski, ceniony skrzypek oraz artysta kabaretowy, występujący w słynnej Grupie MoCarta.

Artur Sikorski - muzyczny brat Jeremiego

Piosenkarz nie jest jedynym dzieckiem w rodzinie, które zajmuje się działalnością artystyczną. Jeremi ma młodszego brata, Artura Sikorskiego, który również związał swoją karierę z muzyką.

Jeremi Sikorski w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Wokalista ma już za sobą doświadczenie w dużych formatach telewizyjnych. W 2019 roku wziął udział w rywalizacji w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie ostatecznie uplasował się na 5. pozycji.

