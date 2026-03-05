Miała tylko 25 lat! Influencerka zginęła w wypadku. To, co zrobił jej ojciec, wstrząsa

Rodzinny dramat u popularnej influencerki

Do tragedii doszło 3 marca 2026 roku na jednej z dróg w Brazylii. Karla Thaynnara, popularna w mediach społecznościowych influencerka, jechała motocyklem, gdy doszło do zderzenia z samochodem. Młoda kobieta nie przeżyła wypadku. Informacja o jej śmierci szybko obiegła internet i wstrząsnęła jej obserwatorami. Niestety, dramat rodziny na tym się nie zakończył. Wkrótce po zdarzeniu zmarł także ojciec influencerki, który przyjechał na miejsce tragedii.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Została znaleziona martwa w samochodzie

Nie żyje popularna influencerka. Miała tylko 25 lat!

Jak podają brazylijskie media, motocykl, którym poruszała się Karla Thaynnara, zderzył się z samochodem na jednej z lokalnych dróg. Siła uderzenia była ogromna i mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych kobiety nie udało się uratować.

Na miejsce wypadku przyjechał jej ojciec, José Carlos Andrade Nogueira, emerytowany funkcjonariusz policji wojskowej. Według doniesień lokalnych mediów mężczyzna odebrał sobie życie wkrótce po tym, jak dowiedział się o śmierci córki. Ta dramatyczna wiadomość jeszcze bardziej poruszyła opinię publiczną.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

Informacja o śmierci influencerki i jej ojca została potwierdzona tego samego dnia w relacji opublikowanej na jej koncie na Instagramie. Profil Karli Thaynnary obserwowało blisko 60 tysięcy osób. W swoich mediach społecznościowych publikowała przede wszystkim treści związane z aktywnym stylem życia - pokazywała treningi na siłowni, swoją pasję do motocykli, a także chwile spędzane z kilkuletnią córką.

Ostatni post, który pojawił się na jej profilu, został opublikowany 21 lutego 2026 roku. Było to nagranie z siłowni, na którym influencerka ćwiczy z ciężarami. Nikt wtedy nie przypuszczał, że będzie to jedna z ostatnich publikacji młodej kobiety.

Po informacji o tragedii pod jej postami pojawiły się setki poruszonych komentarzy. Internauci z całego świata składali kondolencje rodzinie i wyrażali współczucie. "Niech ty i twój tata spoczywacie w ramionach Boga. Niech Duch Święty pocieszy wszystkich, którzy was kochali, szczególnie twoją córkę" - napisała jedna z osób.

Zobacz też: Wraca sprawa Gene'a Hackmana oraz Betsy Arakawy. Kobieta wykonała kilka telefonów przed śmiercią

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123 pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Odeszła wskutek komplikacji porodowych

Zobacz naszą galerię: Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023

34

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...