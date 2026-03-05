Alicja Szemplińska walczy o Eurowizję 2026. Co trzeba o niej wiedzieć?

Piosenkarka Alicja Szemplińska jest zdeterminowana, by pojechać na Eurowizję 2026 jako reprezentantka naszego kraju. W sieci nie brakuje zapytań o jej życie prywatne, wiek, wzrost, rodziców czy wcześniejsze doświadczenia z konkursem w 2020 roku oraz udział w programie The Voice of Poland. Postanowiliśmy zebrać te wszystkie informacje i ciekawostki w jednym artykule.

Utwór "Pray" propozycją na Eurowizję 2026

W ramach tegorocznych polskich preselekcji do konkursu Eurowizji artystka przygotowała kompozycję zatytułowaną „Pray”, z którą zamierza walczyć o wyjazd na międzynarodową scenę.

Wiek Alicji Szemplińskiej

Wokalistka przyszła na świat 29 kwietnia 2002 roku. Oznacza to, że Alicja Szemplińska ma obecnie 23 lata.

Ile wzrostu ma wokalistka?

Choć sama gwiazda nie podała oficjalnego potwierdzenia tych danych, w doniesieniach medialnych często przewija się konkretna liczba. Szacuje się, że artystka mierzy około 168 centymetrów wzrostu.

Życie uczuciowe Alicji Szemplińskiej

Piosenkarka bardzo dba o swoją sferę prywatną i nie chwali się publicznie szczegółami relacji damsko-męskich. Konsekwentnie chroni swoją prywatność przed mediami.

Rodzina i rodzice artystki

Opiekunowie Alicji trzymają się z dala od blasku fleszy i nie są osobami publicznymi. Wiadomo jednak, że rodzice wspierali ją w muzycznym rozwoju, mimo że sama wokalistka rzadko wspomina o nich w wywiadach.

Dyskografia i znane utwory Szemplińskiej

W swoim repertuarze artystka posiada wiele rozpoznawalnych singli. Do jej najpopularniejszych piosenek należą takie tytuły jak „Gdzieś”, „Pusto”, „Spokojnie Panowie”, „IDK” czy „Prawie My”.

Odwołana Eurowizja 2020 i utwór Empires

W przeszłości Alicja wygrała już krajowe eliminacje po zwycięstwie w specjalnej edycji „Szansy na sukces” z utworem „Empires”. Niestety, Eurowizja 2020 została odwołana z powodu pandemii COVID-19, co przekreśliło jej szansę na wystąpienie w Rotterdamie.

Szemplińska w The Voice of Poland

Prawdziwym przełomem w jej karierze było zwycięstwo w 10. edycji programu „The Voice of Poland” w 2019 roku, co otworzyło jej drzwi do sławy. Była pierwszą podopieczną duetu Tomson i Baron, której udało się wygrać to show.

