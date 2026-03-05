Karolina Szczurowska - kim jest? Chce jechać na Eurowizję 2025. Kiedyś brała udział w "The Voice Kids"

Karolina Szczurowska staje do rywalizacji o bilet na Eurowizję 2026 i budzi coraz większe zainteresowanie internautów. Użytkownicy sieci masowo wpisują w wyszukiwarkę hasła dotyczące jej wieku, pochodzenia oraz muzycznej przeszłości w programach typu talent show. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym pytaniom i zgromadziliśmy w jednym artykule wszystkie istotne szczegóły dotyczące jej życia zawodowego oraz prywatnego.

Warto również odnotować, że o szansę na reprezentowanie kraju ubiega się także Basia Giewont. Artystka ta zamierza podbić europejską scenę nieoczywistym połączeniem muzyki folkowej.

Piosenka Karoliny Szczurowskiej na Eurowizję

Utwór zatytułowany „Nie bój się” jest propozycją, z którą artystka zamierza podbić serca jurorów oraz widzów podczas polskich preselekcji. Karolina zaprezentuje tę kompozycję na żywo w trakcie Wielkiego Finału, licząc na zdobycie przywileju reprezentowania Polski na prestiżowej scenie ESC w Wiedniu.

Ile lat ma Karolina Szczurowska?

Choć w oficjalnych biogramach trudno szukać precyzyjnej daty urodzenia piosenkarki, dostępne informacje pozwalają oszacować jej wiek. Przyjmuje się, że młoda wokalistka ma obecnie około 22 lat.

Skąd pochodzi młoda wokalistka?

Korzenie artystki sięgają malowniczej Małopolski, a konkretnie terenów Limanowszczyzny. Swoje dzieciństwo oraz lata dorastania spędziła w niewielkiej miejscowości Przenosza, która administracyjnie należy do gminy Dobra.

Karolina Szczurowska w The Voice Kids

Szersza publiczność usłyszała o niej po raz pierwszy w 2018 roku, kiedy to jako nastolatka wzięła udział w programie „The Voice Kids”, zasilając szeregi drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Swoich sił spróbowała później także w edycji dla dorosłych. Trafiła wówczas pod skrzydła Marka Piekarczyka, jednak jej przygoda z show zakończyła się na etapie bitew.

Najpopularniejsze utwory Karoliny Szczurowskiej

Na przestrzeni ostatnich lat piosenkarka regularnie dzieliła się ze słuchaczami nowym materiałem muzycznym. Do jej najważniejszych dokonań artystycznych należą single:

„Tyle barw”,

„Kwiatki”,

„Jest ok”,

„Odwiedzać Cię”,

Nagrany wspólnie z Antkiem Smykiewiczem utwór „Poranna”.

Singiel Tyle barw i styl muzyczny

Wspomniany kawałek „Tyle barw” ujrzał światło dzienne w 2024 roku i stanowi istotny element jej obecnego repertuaru popowego. Kompozycja ta wyróżnia się nowoczesnym brzmieniem, które doskonale oddaje aktualny kierunek artystyczny obrany przez wokalistkę.

Karolina Szczurowska w mediach społecznościowych

Fani mogą na bieżąco śledzić poczynania swojej ulubienicy w serwisie Instagram, gdzie figuruje pod nazwą @karolina.szczurowska. Jej profil cieszy się sporym zainteresowaniem, gromadząc społeczność przekraczającą 15 tysięcy obserwujących.

Szczurowska walczy o Eurowizję 2026

Obecnie głównym celem zawodowym artystki jest jak najlepsze zaprezentowanie się podczas krajowych eliminacji. Karolina Szczurowska jest oficjalną uczestniczką polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026.

