Polsat rezygnuje z "Przyjaciółek". To już koniec!

W czwartek, 27 listopada na Polsat wyemitował finał 26. sezonu serialu "Przyjaciółki". Scenarzyści zrobili wiele, by zapewnić widzom ogromne emocje aż do ostatniej minuty. Jednak prawdziwe zaskoczenie przygotowali producenci serialu. Dzień po emisji finałowego odcinka na oficjalnym profilu produkcji ukazała się informacja, która zaskoczyła nie tylko jej fanów.

Jak się okazuje, "Przyjaciółki" nie wrócą z kolejnym sezonem! Telewizja Polsat dość niespodziewanie zadecydowała o zakończeniu prac nad kultowym serialem. Tym samym wiosna nie pojawią się nowe odcinki. Po trzynastu latach serial schodzi z anteny.

Telewizja Polsat informuje, że podjęła trudną decyzję o zakończeniu emisji serialu fabularnego "Przyjaciółki". W wiosennej ramówce nie zobaczymy zatem kolejnego sezonu produkcji. Jest to decyzja trudna, gdyż kończy się jeden z ważniejszych "serialowych" rozdziałów w historii Telewizji Polsat - przekazano w oświadczeniu.

"Przyjaciółki" znikają z Polsatu. Fani oburzeni!

Z decyzją Polsatu nie mogą pogodzić się fani produkcji. W komentarzach pod postem nie brakuje słów oburzenia. Część osób nie może uwierzyć w to, że "Przyjaciółki" nie pojawią się wiosną na ekranie.

To chyba jakieś jaja? Ja chcę kolejny sezon!; Lepiej żeby to był ponury dowcip…; Żart? Przecież to jest najlepszy serial w Polsacie.... I raczej o dużej oglądalności. Mam nadzieję, że jednak to nie prawda; Najbardziej bałam się że ten dzień nadejdzie i właśnie nadszedł; Chyba komuś się nudzi bez jaj Polsat bez Przyjaciółek durny pomysł; To chyba żart... Jak można zakończyć Przyjaciółki? Tym bardziej że sezon zakończył się niewiadomą i czekamy na kolejny; Zostawić w napięciu widzów i teraz informować, że kolejnych sezonów nie będzie? Kpina!;

Pojawiły się też głosy, że stacja specjalnie przesunęła emisję serialu na późniejszą godzinę, co miało odbić się na oglądalności. Niezadowolenie widzów jest o tyle zrozumiałe, że finał 26. serii zakończył się pozostawiając wiele pytań i niewiadomych. Jak przekazano w oświadczeniu, stacja pracuje nad odcinkiem specjalnym, który ma ostatecznie zakończyć historię serialowych przyjaciółek.

