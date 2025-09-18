Joanna Liszowska w grudniu skończy 47 lat, ale czy wygląda na kobietę zbliżającą się do pięćdziesiątki?! Zdecydowanie nie! Aktorka, która jest bardzo aktywna w sieci, każdym kolejnym zdjęciem i nagraniem opublikowanym na Instagramie udowadnia, że upływ czasu kompletnie nie robi na niej wrażenia. Liszowska epatuje niesamowitym seksapilem, a w ciągu ostatnich miesięcy wydaje się smuklejsza niż wcześniej. Wygląda, jak zawsze, rewelacyjnie!

Nic więc dziwnego, że gdy pojawiła się na nagraniu programu "Demakijaż", skradła show.

Joanna Liszowska jak Elżbieta Jaworowicz? Zerknijcie na nogi!

Liszowska gościła w "Demakijażu" razem z koleżankami, z którymi od lat gra w popularnym serialu "Przyjaciółki" - Małgorzatą Sochą i Magdaleną Stużyńską-Brauer. Wszystkie postawiły na niezobowiązujące, lekkie stylizacje. Stużyńska wybrała jasne spodnie i granatową górę, Socha postawiła na szerokie dżinsy i bluzkę z wiązanie na szyi, a Liszowska połączyła czarne szorty i białą koszulą.

Góra stroju była obszerna, a gwiazda zdecydowała się nonszalancko rozpiąć koszulę i stworzyć spory dekolt, który jeszcze optycznie wysmuklał jej szyję. Luźna bluzka stanowiła idealną przeciwwagę do kusych szortów. Wisienką na torcie były beżowe buty z czarnymi czubkami.

Jednak strój to nie wszystko. 46-letnia aktorka usiadła na fotelu u Krzysztofa Ibisza tak, by widzowie mogli dokładnie widzieć jej zgrabne, opalone nogi. Kiedy założyła jedną na drugą, nie sposób było nie pomyśleć o ikonie telewizji, która od dekad siada w podobny sposób za każdym razem, kiedy zwraca się do widzów. Mowa oczywiście o Elżbiecie Jaworowicz prowadzącej "Sprawę dla reportera".

Jest gospodynią programu jeszcze od lat 80. Show uznawany jest za kultowy... podobnie jak nogi Jaworowicz.

WOW! Joanna Liszowska już tak nie wygląda. Zniknął blond!