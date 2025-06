Coraz chudsza Joanna Liszowska. Fani przecierają oczy ze zdumienia. 46-letnia gwiazda założyła wyjątkowo kuse szorty!

Joanna Liszowska w grudniu zeszłego roku skończyła 46 lat, ale czy to widać? Nie wydaje nam się! Aktorka na swoim profilu na Instagramie udowodniła, że choć lata lecą, ona wygląda coraz lepiej. Ma ciało młodej dziewczyny, a ostatnio ubyło jej nieco kilogramów. Przynajmniej tak się wydaje po obejrzeniu filmiku, który aktorka opublikowała w sieci. Możecie zobaczyć go niżej, a w galerii znajdziecie mnóstwo fotek gwiazdy "Przyjaciółek"!

Joanna Liszowska działa w show-bzinesie i branży filmowej od dekad i niemal od początku uchodzi za symbol kobiecości tryskający seksapilem. Zawsze miała figurę godną pozazdroszczenia i teraz, gdy aktorce jest coraz bliżej do pięćdziesiątki, wcale nie jest inaczej.

Ostatnio Liszowska zaprezentowała się na Instagramie w obcisłym gorsecie, teraz postawiła na szorty. Swoim fanom pokazała nagranie, do którego tańczyła ubrana w króciutkie dżinsowe spodenki i błękitną koszulę. Nie zabrakło też szpilek.

Posypały się komentarze!

Joanna Liszowska jest pewna siebie i swojej urody, ale niestety bywa krytykowana za to, jak się prezentuje.

Od zawsze jestem krytykowana za wygląd. Oczywiście głównie za kilogramy. Jak powtarzają to bez przerwy, to powstaje taki szum, że się go w ogóle nie słyszy. Jak nie można dogodzić wszystkim, to trzeba dogodzić sobie. Ja czuję się pięknie i atrakcyjnie. Odkąd jestem mamą, nie przejmuję się błahostkami i zamierzam ubierać się tak, jak mi się podoba – powiedziała kiedyś aktorka.