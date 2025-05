Joanna Liszowska odsłania ciało. Aktorka znika w oczach! Po krągłościach ani śladu

Odważna Roxie Węgiel! Założyła tak kusą dzierganą mini, że musiała uważać. No i te szpile! Polsat Hit Festiwal należy do niej

Joanna Liszowska od lat była symbolem kobiecości i seksapilu. Jej charakterystyczne krągłości – pełne biodra, biust i mocne rysy – sprawiały, że wyróżniała się na tle innych gwiazd show-biznesu. Kobiety zazdrościły jej figury, a mężczyźni uznawali za symbol seksu. Sama zainteresowana wielokrotnie podkreślała, że nie zamierza wpisywać się w rozmiarowe normy narzucane przez branżę filmową. Nigdy nie próbowała ukrywać swojego wyglądu. Wręcz przeciwnie – z dumą podkreślała swoje krągłości i czuła się z nimi dobrze.

Joanna Liszowska przeszła metamorfozę

Od pewnego czasu coś w wyglądzie Joanny Liszowskiej się jednak zmieniło. Fani zauważyli, że aktorka schudła, a jej figura wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Na Instagramie pojawiają się nowe zdjęcia Liszowskiej – z wyraźnie szczuplejszą sylwetką. Talia osy, brak dawnych krągłości – wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej.

Do tej pory Lisza nie przejmowała się opiniami innych. Nadprogramowe kilogramy nie były dla niej problemem, choć – jak mówi – niektóre komentarze były nieprzyjemne.

Od zawsze jestem krytykowana za wygląd. Oczywiście głównie za kilogramy. Jak powtarzają to bez przerwy, to powstaje taki szum, że się go w ogóle nie słyszy. Jak nie można dogodzić wszystkim, to trzeba dogodzić sobie. Ja czuję się pięknie i atrakcyjnie. Odkąd jestem mamą nie przejmuję się błahostkami i zamierzam ubierać się tak, jak mi się podoba – powiedziała kiedyś aktorka.

I rzeczywiście – przez lata Joanna Liszowska wybierała odważne stylizacje z głębokim dekoltem, podkreślające jej biodra i biust. Dziś jednak te krągłości zniknęły. Od jakiegoś czasu aktorka pokazuje na Instagramie kompletnie odmienioną sylwetkę. Niektórzy ją za to chwalą. "Ale się pani wylaszczyła!" - piszą. Inni woleli Liszę w poprzednim rozmiarze. Ale najważniejsze, by to ona czuła się dobrze we własnym ciele!