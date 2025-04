Zjawiskowa Joanna Liszowska zupełnie nie przypomina siebie! Prawdziwa kobieta-kameleon. Nowe zdjęcia to czysta poezja!

Joanna Liszowska przyzwyczaiła nas do tego, że lubi od czasu do czasu radykalnie zmienić swój wygląd. Piękna gwiazda serialu "Przyjaciółki" ostatnio jednak weszła na inny poziom metamorfozy. Na nowych zdjęciach jak zawsze zjawiskowa Joanna Liszowska zupełnie nie przypomina siebie. Prawdziwa kobieta-kameleon! Te fotki to czysta poezja.