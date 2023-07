Nie do wiary, jaką pracę właśnie zaczyna Liszowska! Zmieniła się nie do poznania

Sensacyjne doniesienia

Nie do wiary, jaką pracę właśnie zaczyna Joanna Liszowska! Zmieniła się nie do poznania. Co się stało z jej włosami?!

likp 17:57

Joanna Liszowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek ostatnich lat. Mimo że gwiazda serialu "Przyjaciółki" jest rozchwytywana przez reżyserów, zdecydowała się rozpocząć nową pracę - niezwiązaną z aktorstwem. Joanna Liszowska zmieniła się nie do poznania. Nie jest już uroczą jasną blondynką. Mocno przyciemniła włosy, nieco je wyprostowała, i rusza z nowym wyzwaniem. Zobacz w naszej galerii, jak zmieniła się Joanna Liszowska.