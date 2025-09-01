Joanna Liszowska w kowbojkach rozpaliła parkiet! Bawiła się do 3 rano i... ujawniła brzydki nałóg

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-09-01 4:55

Joanna Liszowska (46 l.) kilka lat temu się rozwiodła i jak widać - korzysta z wolności na całego! Zapracowana aktorka gra obecnie w 2 hitowych serialach - "Przyjaciółkach" w Polsacie i "Szpitalu Św. Anny" w TVN. Nic dziwnego, że postanowiła się zrelaksować i dać upust energii. A trzeba przyznać, że to prawdziwy żywioł! Odziana we frędzle i kowbojki, z dziką burzą loków podbiła jeden z warszawskich klubów.

Joanna Liszowska balowała w klubie do 3 rano

Oj Asiu! Tańce do rana i przyjacielskie pogawędki są super, ale niezdrowy nałóg - już niekonicznie. Joanna Liszowska w przerwach od wywijania na parkiecie co chwila wychodziła na "dymka"...

Paparazzi przyłapali gwiazdę "Przyjaciółek" i "Szpitala Św. Anny" w modnym, warszawskim klubie Piano Bar, umiejscowionym w Fabryce Norblina. Joanna Liszowska wybrała się tam ze znajomymi już kolejny raz. Szalała na parkiecie i wywijała bujną czupryną. Jednak gdy spotkała dobrego znajomego, wszystkie jej zmysły wybuchły na parkiecie! Od samego patrzenia na te zdjęcia robi się gorąco!

Joanna Liszowska z Robertem Kochankiem? Niemal jak w "Wirującym seksie"

Według świadków obecnych na imprezie - tajemniczym przyjacielem Joanny Liszowskiej był... Robert Kochanek, z którym niegdyś wywijała w Polsatowskim "Tańcu z Gwiazdami". Najwyraźniej czas się dla nich zatrzymał, bo tańcowali tak samo zjawiskowo jak w 2005 roku!

- Joanna Liszowska w fantastycznym humorze bawiła się na parkiecie. Przyszła do klubu ze znajomymi, a na miejscu niespodziewanie spotkała Roberta Kochanka, który był jej partnerem w "Tańcu z Gwiazdami". Wtedy parkiet zapłonął, zaczęli tańczyć jakby byli sami. Aktorka wychodziła co jakiś czas na papierosa ze znajomymi, a imprezę opuściła po 3 nad ranem

- zradzają nam świadkowie. Jak widać na zdjęciach - "Lisza" to królowa parkietu, ale i poza nim bawi się doskonale - np. gdy bliski znajomy podgryza ją w szyję, a ona chichocze jak nastolatka. Co za energia!

Liszowska bawiła się w klubie do 3 nad ranem, a następnie taksówką udała się w sobie tylko znanym kierunku w towarzystwie jednego ze znajomych.

Zobaczcie galerię zdjęć paparazzi Joanny Liszowskiej w klubie w galerii pod tekstem!

Kowbojka Liszowska rozpaliła parkiet
42 zdjęcia
