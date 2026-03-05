Kim jest Piotr Pręgowski? Gwiazdor serialu "Ranczo" chce jechać na Eurowizję 2026

Piotr Pręgowski, znany dotychczas głównie ze szklanego ekranu, postanowił zawalczyć o bilet na Eurowizję 2026 w barwach Polski. Internauci masowo poszukują informacji na temat jego życia prywatnego, warunków fizycznych czy dorobku artystycznego, wpisując w wyszukiwarki hasła związane z jego wiekiem, wzrostem oraz rodziną. Zebraliśmy najważniejsze fakty dotyczące aktora, który może zostać naszym reprezentantem.

Piosenka "Parawany Tango" w wykonaniu Piotra Pręgowskiego

Artysta zgłosił do krajowych eliminacji utwór o tytule „Parawany Tango”, który zyskał uznanie komisji selekcyjnej. Kompozycja pomyślnie przeszła weryfikację i znalazła się w ścisłym finale konkursu organizowanego przez Telewizję Polską. Dzięki temu Pręgowski ma realną szansę na wyjazd do Wiednia, by tam bronić polskich barw na europejskiej scenie.

Muzyczne doświadczenie gwiazdora "Rancza"

Choć publiczność kojarzy go przede wszystkim z ról komediowych, aktor nie jest nowicjuszem w świecie dźwięków. W przeszłości wielokrotnie prezentował swoje umiejętności wokalne w produkcjach filmowych i serialowych, a na swoim koncie ma nawet nagranie utworu zatytułowanego „Tatuaże”. Muzyka towarzyszy mu od lat, choć dopiero teraz wypływa na szerokie wody.

Ile lat ma Piotr Pręgowski?

Metryka artysty wskazuje na datę urodzenia 15 lutego 1954 roku. Oznacza to, że kandydat do eurowizyjnych zmagań ma obecnie 71 lat.

Wzrost Piotra Pręgowskiego

Wiele osób zastanawia się nad warunkami fizycznymi aktora. Dostępne źródła szacują, że jego wzrost mieści się w przedziale od 164 do 167 centymetrów.

Kultowa rola Patryka Pietrka w serialu "Ranczo"

Największą popularność przyniosła mu kreacja Patryka Pietrka w hitowej produkcji obyczajowej „Ranczo”. Postać ta zaskarbiła sobie ogromną sympatię telewidzów, sprawiając, że Pręgowski stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskim show-biznesie.

Ewa Kuryło i Piotr Pręgowski – historia miłości

Prywatnie aktor związany jest z koleżanką po fachu, Ewą Kuryło. Małżonkowie tworzą szczęśliwy związek od ponad czterech dekad, a ich historia rozpoczęła się jeszcze w czasach studenckich. To jedna z najtrwalszych par w środowisku artystycznym.

Córka Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło

Owocem wieloletniego małżeństwa z Ewą Kuryło jest jedyne dziecko pary. Aktorzy wspólnie wychowali córkę, która nosi imię Zofia.

Oficjalny profil Piotra Pręgowskiego na Instagramie

Artysta idzie z duchem czasu i zdecydował się na obecność w mediach społecznościowych, zakładając niedawno własny profil. Fani mogą śledzić jego aktywność w aplikacji Instagram, wyszukując nazwę użytkownika @piotrpregowski.official.

