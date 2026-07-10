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Pamiętacie ten serial? Od premiery "Egzaminu z życia" minęły już dwie dekady
To był jeden z tych seriali, które na początku XXI wieku gromadziły przed telewizorami miliony Polaków. Pierwszy odcinek "Egzaminu z życia" został wyemitowany 6 marca 2005 roku na antenie TVP2, co oznacza, że od tego momentu minęło już ponad 20 lat. Produkcja, za którą odpowiadała m.in. Teresa Kotlarczyk, opowiadała o losach grupy przyjaciół, którzy tuż po maturze wkraczali w dorosłość, stawiając czoła pierwszym poważnym wyzwaniom.
Fabuła serialu początkowo skupiała się na perypetiach młodych ludzi z podwarszawskiej miejscowości, ich konfliktach z otoczeniem i poszukiwaniu własnej drogi. W kolejnych sezonach bohaterowie przenieśli się do Warszawy, gdzie ich życie nabrało zupełnie nowego tempa. Widzowie z zapartym tchem śledzili ich miłosne uniesienia, zawodowe porażki i sukcesy. Całość dopełniał kultowy już utwór muzyczny „Parę chwil” zespołu IRA, który stał się hymnem pokolenia wchodzącego w dorosłość w tamtych latach.
Młode gwiazdy i wielkie nazwiska. Kto zagrał w "Egzaminie z życia"?
Serial stał się trampoliną do sławy dla wielu młodych aktorów, którzy właśnie tam stawiali swoje pierwsze kroki w wielkim świecie show-biznesu. W obsadzie znaleźli się wówczas aspirujący artyści, których kariery potoczyły się bardzo różnie. Główne role w serialu zagrali między innymi:
- Mateusz Damięcki, który wcielił się w Michała Oleszuka,
- Magdalena Turczeniewicz jako wrażliwa Tatiana Unger,
- Sambor Czarnota w roli ambitnego Łukasza Wrońskiego,
- Dominika Łakomska jako Dominika Reczek,
- Michał Sitarski grający Konrada Kopczyńskiego.
Na ekranie partnerowały im takie tuzy polskiego kina jak Anna Seniuk, Jan Nowicki, Krzysztof Globisz czy Wiesław Komasa, co dodawało produkcji prestiżu i gwarantowało wysoki poziom aktorski. Dla wielu widzów była to idealna mieszanka młodości i doświadczenia.
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Tak dziś wyglądają aktorzy z "Egzaminu z życia". Ich przemiana zaskakuje
Od premiery serialu minęły już 21 lat. Dla aktorów, którzy wchodzili na plan jako dwudziestolatkowie, był to czas intensywnego rozwoju zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Wielu z nich do dziś z powodzeniem kontynuuje karierę w filmie i teatrze, a ich twarze regularnie pojawiają się na ekranach. Czas odcisnął jednak swoje piętno na wyglądzie każdego z nich.
Choć niektórzy wydają się niemal niezmienieni, inni przeszli spektakularne metamorfozy, które mogą zaskoczyć najwierniejszych fanów produkcji. Jak potoczyły się ich losy i jak bardzo zmienili się wizualnie od czasu pracy na planie "Egzaminu z życia"? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego serialu. Niektóre zmiany naprawdę robią wrażenie.