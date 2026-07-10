Pamiętacie ten serial? Od premiery "Egzaminu z życia" minęły już dwie dekady

To był jeden z tych seriali, które na początku XXI wieku gromadziły przed telewizorami miliony Polaków. Pierwszy odcinek "Egzaminu z życia" został wyemitowany 6 marca 2005 roku na antenie TVP2, co oznacza, że od tego momentu minęło już ponad 20 lat. Produkcja, za którą odpowiadała m.in. Teresa Kotlarczyk, opowiadała o losach grupy przyjaciół, którzy tuż po maturze wkraczali w dorosłość, stawiając czoła pierwszym poważnym wyzwaniom.

Fabuła serialu początkowo skupiała się na perypetiach młodych ludzi z podwarszawskiej miejscowości, ich konfliktach z otoczeniem i poszukiwaniu własnej drogi. W kolejnych sezonach bohaterowie przenieśli się do Warszawy, gdzie ich życie nabrało zupełnie nowego tempa. Widzowie z zapartym tchem śledzili ich miłosne uniesienia, zawodowe porażki i sukcesy. Całość dopełniał kultowy już utwór muzyczny „Parę chwil” zespołu IRA, który stał się hymnem pokolenia wchodzącego w dorosłość w tamtych latach.

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Młode gwiazdy i wielkie nazwiska. Kto zagrał w "Egzaminie z życia"?

Serial stał się trampoliną do sławy dla wielu młodych aktorów, którzy właśnie tam stawiali swoje pierwsze kroki w wielkim świecie show-biznesu. W obsadzie znaleźli się wówczas aspirujący artyści, których kariery potoczyły się bardzo różnie. Główne role w serialu zagrali między innymi:

Mateusz Damięcki , który wcielił się w Michała Oleszuka,

, który wcielił się w Michała Oleszuka, Magdalena Turczeniewicz jako wrażliwa Tatiana Unger,

jako wrażliwa Tatiana Unger, Sambor Czarnota w roli ambitnego Łukasza Wrońskiego,

w roli ambitnego Łukasza Wrońskiego, Dominika Łakomska jako Dominika Reczek,

jako Dominika Reczek, Michał Sitarski grający Konrada Kopczyńskiego.

Na ekranie partnerowały im takie tuzy polskiego kina jak Anna Seniuk, Jan Nowicki, Krzysztof Globisz czy Wiesław Komasa, co dodawało produkcji prestiżu i gwarantowało wysoki poziom aktorski. Dla wielu widzów była to idealna mieszanka młodości i doświadczenia.

Tak dziś wyglądają aktorzy z "Egzaminu z życia". Ich przemiana zaskakuje

Od premiery serialu minęły już 21 lat. Dla aktorów, którzy wchodzili na plan jako dwudziestolatkowie, był to czas intensywnego rozwoju zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Wielu z nich do dziś z powodzeniem kontynuuje karierę w filmie i teatrze, a ich twarze regularnie pojawiają się na ekranach. Czas odcisnął jednak swoje piętno na wyglądzie każdego z nich.

Choć niektórzy wydają się niemal niezmienieni, inni przeszli spektakularne metamorfozy, które mogą zaskoczyć najwierniejszych fanów produkcji. Jak potoczyły się ich losy i jak bardzo zmienili się wizualnie od czasu pracy na planie "Egzaminu z życia"? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego serialu. Niektóre zmiany naprawdę robią wrażenie.