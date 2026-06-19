Pamiętacie rodzinę Graczyków? Od premiery minęło już ponad ćwierć wieku

Choć może trudno w to uwierzyć, od premiery kultowego serialu Polsatu, który bawił miliony Polaków, minęło już 27 lat. Pilotowe odcinki "Graczyków" zadebiutowały na antenie w lutym 1999 roku, a regularna emisja ruszyła we wrześniu tego samego roku, na stałe wpisując się w krajobraz polskiej telewizji przełomu wieków. Serial zakończył swoją emisję w 2001 roku po 57 odcinkach, zyskując ogromną sympatię widzów.

Produkcja w komediowy sposób przedstawiała perypetie typowej polskiej rodziny, której głową był Wiesław Graczyk - pracownik PKP, pantoflarz i safanduła. Wraz z żoną Jadwigą, która zajmowała się domem, oraz trójką dzieci - Maliną, Rafałem i Lucusiem - żyli codziennymi problemami i marzeniami o wielkiej wygranej w Lotto. Ich życie ubarwiali charyzmatyczny sąsiad Roman "Buła" Bułkowski oraz energiczna matka Jadzi, Aniela.

Popularność serialu potwierdziły nominacje do prestiżowych nagród. Produkcja zdobyła między innymi trzecie miejsce w plebiscycie Telekamery 2000 w kategorii "Serial", co dowodziło, jak mocno Graczykowie zagościli w sercach publiczności. Sukces zaowocował nawet kontynuacją w postaci serialu "Graczykowie, czyli Buła i spóła".

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Gwiazdorska obsada, która bawiła Polaków do łez

Siłą "Graczyków" była bez wątpienia znakomita obsada, w której znalazły się największe gwiazdy polskiej sceny aktorskiej. Każda postać była wyrazista i zapadała w pamięć, a ich komediowe kreacje do dziś wywołują uśmiech. W główne role wcielili się:

Zbigniew Buczkowski jako Wiesław Graczyk - głowa rodziny, kuszetkowy w PKP, którego największym marzeniem była wielka wygrana na loterii.

jako Wiesław Graczyk - głowa rodziny, kuszetkowy w PKP, którego największym marzeniem była wielka wygrana na loterii. Joanna Kurowska jako Jadwiga Graczyk - żona Wieśka, zajmująca się domem i nieustannie podejrzewająca męża o romanse.

jako Jadwiga Graczyk - żona Wieśka, zajmująca się domem i nieustannie podejrzewająca męża o romanse. Joanna Brodzik jako Malina Graczyk - córka Graczyków, która bardziej niż nauką zainteresowana była poszukiwaniem idealnego narzeczonego.

jako Malina Graczyk - córka Graczyków, która bardziej niż nauką zainteresowana była poszukiwaniem idealnego narzeczonego. Rafał Mohr jako Rafał Graczyk - starszy syn, stateczny student fizyki i filozofii.

jako Rafał Graczyk - starszy syn, stateczny student fizyki i filozofii. Paweł Wawrzecki jako Roman "Buła" Bułkowski - uwielbiający piwo i damskie towarzystwo sąsiad, a zarazem najlepszy przyjaciel Wieśka.

jako Roman "Buła" Bułkowski - uwielbiający piwo i damskie towarzystwo sąsiad, a zarazem najlepszy przyjaciel Wieśka. Krystyna Sienkiewicz jako Aniela - energiczna matka Jadwigi, która wniosła do serialu mnóstwo humoru.

jako Aniela - energiczna matka Jadwigi, która wniosła do serialu mnóstwo humoru. Jan Kobuszewski jako Stefan Półpielec - radiesteta i sympatia pani Anieli.

Tak dziś wyglądają gwiazdy "Graczyków". Zobacz, jak zmienili się przez lata

Od finałowego odcinka serialu minęło już ćwierć wieku. To ogrom czasu, który dla każdego z aktorów był okresem dalszego rozwoju kariery, nowych ról i życiowych zmian. Jak można się spodziewać, upływ czasu odcisnął swoje piętno również na ich wyglądzie. Niektórych z nich, jak Krystynę Sienkiewicz czy Jana Kobuszewskiego, niestety nie ma już wśród nas.

Część aktorów wciąż regularnie pojawia się na ekranach, inni nieco usunęli się w cień. Niektóre z gwiazd przeszły zdumiewające metamorfozy, podczas gdy u innych czas wydaje się być wyjątkowo łaskawy. Jak potoczyły się ich losy i jak prezentują się dzisiaj? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć, jak aktorzy serialu "Graczykowie" wyglądają obecnie.