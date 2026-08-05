Anna Czartoryska z gracją kąpie się w Bałtyku. Czy to miss czy księżniczka?

Anna Czartoryska królową piękności polskiej plaży

Patrząc na zgrabne ciało Anny Czartoryskiej, aż trudno uwierzyć, że jest mamą czwórki dzieci. Kobieta, podobnie jak wielu innych Polaków, zdecydowała się na wakacje w kraju i pojechała nad Morze Bałtyckie. Fotoreporterzy przyłapali ją w Juracie, gdzie była prawdziwą królową plaży. Aktorka leżała na plaży i cieszyła się promieniami słońca oraz chłodziła się w chłodnej wodzie. Najbardziej zwracała jednak uwagę wyglądem. Praca nad sylwetką okazała się przydatna w czasie letniego odpoczynku, ponieważ Czartoryska-Niemczycka wyróżniała się z tłumu i zwracała swoją urodą uwagę mężczyzn. Również kobiety spoglądały na nią z podziwem i zazdrością. W końcu nie jest łatwo mieć tak piękne ciało po ciąży, a co dopiero czterech. Warto dbać o siebie!

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Sekret idealnego ciała

Anna Czartoryska-Niemczycka dużą wagę przykłada do zdrowego odżywiania. Aktorka wielokrotnie dzieliła się swoimi sposobami na utrzymanie szczupłej sylwetki i podkreślała, że kluczowe znaczenie mają codzienne nawyki. Od wielu lat jest wegetarianką, a odpowiednio zbilansowana dieta pomaga jej zachować dobrą formę i atrakcyjny wygląd.

Postanowiliśmy z mężem zrezygnować z mięsa dla naszego zdrowia i dla środowiska. Stwierdziliśmy, że nie musimy zatruwać ziemi, odbierać życia i ryzykować zdrowia, żeby się najeść. Temat nie był mi obcy – moja mama jest wege od kiedy pamiętam, mięso lubiłam, ale bez problemu z niego zrezygnowałam, ryb i owoców morza nie jadłam od kiedy samej pozwolono mi o tym decydować, bo nie lubię ich smaku. Dość szybko się przyzwyczaiłam i teraz ta dieta bardzo mi odpowiada – pisała Anna Czartoryska-Niemczycka na swoim profilu na Instagramie.