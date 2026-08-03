Miss Polski 2026 bez wieczorowej sukni i mocnego makijażu. Jak na co dzień wygląda Wiktoria Ptak?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-03 9:58

Wiktoria Ptak zdobyła serca widzów i jurorów podczas finału Miss Polski 2026, sięgając po główny tytuł. Ukoronowana najpiękniejsza Polka robi wrażenie nie tylko na scenie w zjawiskowych kreacjach. Jak wygląda w codziennym, naturalnym wydaniu?

Wiktoria Ptak zdobyła tytuł Miss Polski 2026. Jak prezentuje się w codziennym wydaniu?

Wiktoria Ptak dołączyła do grona najpiękniejszych Polek, zdobywając upragniony tytuł. Finał wyborów Miss Polski odbył się 2 sierpnia w Nowym Sączu, gdzie o koronę rywalizowały 24 kandydatki. Tegoroczny werdykt spotkał się z ogromnym entuzjazmem widzów. Internauci chętnie komentowali w mediach społecznościowych, że zwycięstwo Wiktorii Ptak w Miss Polski 2026 było w pełni zasłużone. Okazuje się, że młoda kobieta imponuje urodą nie tylko w blasku fleszy, ale i w codziennym życiu.

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Wiktoria Ptak - co wiemy o nowej Miss Polski 2026?

Historia Wiktorii Ptak jest niezwykle inspirująca. Kiedy miała zaledwie dziewięć lat, jej rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, a ona dorastała w Polsce pod czujnym okiem dziadków. Po piętnastu latach podjęła świadomą decyzję o powrocie do kraju, aby realizować swoje ambicje i zostać lekarką. Obecnie 28-letnia mieszkanka Supraśla jest studentką czwartego roku medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a za swoją edukację płaci z własnej kieszeni.

Aby sfinansować studia, każde wakacje spędza w USA, pracując nawet po dwanaście godzin dziennie na farmie i w klinice dermatologicznej. Podczas pobytu na Florydzie działała jako Guardian ad Litem, reprezentując w sądzie dzieci odebrane biologicznym rodzicom. Dodatkowo angażowała się w projekty badawcze skupiające się na zdrowiu kobiet i mechanizmach odczuwania bólu.

Za swoje zaangażowanie i ciężką pracę została uhonorowana tytułem „Najlepszy Student Polonijny w Polsce 2026” oraz otrzymała specjalną nagrodę „Pomaga z pasją”. Jej wielkim marzeniem na przyszłość jest stworzenie mobilnej kliniki, która zapewni pomoc medyczną mieszkańcom niewielkich miejscowości, ponieważ sama dobrze wie, jak trudny bywa dostęp do lekarza w takich obszarach.

Wiktoria Ptak
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