Wesele Rafała Brzozowskiego trwało cały weekend! Wiemy, co działo się na wystawnych poprawinach

Rafał Brzozowski zaprosił gości na trzy dni zabawy

W miniony weekend Rafał Brzozowski (45 l.) stanął przed ołtarzem u boku swojej ukochanej. Wybranką gwiazdora jest tajemnicza Helena, z którą połączyła go pasja do muzyki. Do tej pory były gwiazdor TVP skutecznie chronił swoje życie prywatne i niemal do samego końca udało mu się zachować w tajemnicy wiadomość o ślubie.

Piękna uroczystość odbyła się w podwarszawskiej miejscowości. Wejścia do kościoła pilnowali ochroniarze, a do środka można było wejść jedynie za okazaniem specjalnego zaproszenia. Na liście gości znajdowało się prawie 400 osób, a w gronie weselników nie zabrakło znanych twarzy ze świata telewizji, muzyki i sportu.

Po wyjściu z kościoła państwo młodzi wraz ze swoimi gośćmi udali się do luksusowego hotelu nad Zalewem Zegrzyńskim. Tam bawili się do samego rana. Był pierwszy taniec niczym z "Dirty Dancing", lodowe rzeźby, weselne zabawy i występ państwa Brzozowskich. Jednak po zakończeniu wesela goście wcale nie rozjechali się do domów. Jak podaje "Fakt", Rafał Brzozowski zorganizował zaprosił swoich bliskich na trzy dni zabawy, a razem z małżonką pokryli koszty noclegów.

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Rafał Brzozowski: Wystawne wesele i równie huczne poprawiny

Po wystawnym weselu odbyły się równie huczne poprawiny. Na niedzielę zaplanowano liczne atrakcje dla gości. Nagrania prosto z rejsu po Jeziorze Zegrzyńskim wrzuciła żona Rafała Mroczka, Magdalena. Gdy wszyscy wrócili na ląd nad głowami zebranych przeleciał samolot, za którym ciągnął się napis "Helena i Rafał".

To był dopiero początek niedzielnych zabaw. Po wypoczynku nad jeziorem państwo młodzi zaprosili swoich gości na kolejną część uroczystości. Na sali zebranych czekała niespodzianka - występ Norbiego! W trakcie mini koncertu na scenę wskoczył również pan młody!

Był grill, grała kapela z Zakopanego. Wpadł też Norbi, oni mieli kiedyś głośną dramę, ale dziś bardzo się szanują i przyjaźnią. Norbi nawet będzie śpiewał - przekazał informator Pudelka.

Relacją z wesela oraz poprawin podzieliła się również Małgorzata Tomaszewska, która nie kryła radości patrząc na szczęście młodej pary.

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QUIZ Jaka to melodia? Te szlagiery znają wszyscy, ale kto je wykonywał? Pytanie 1 z 10 Układ choreograficzny z "Y.M.C.A." widzimy często na weselach. Autorami tego hitu są panowie z grupy: Beach Boys Beastie Boys Village People Następne pytanie