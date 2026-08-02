Wiktoria Ptak została Miss Polski 2026. Co trzeba wiedzieć o najpiękniejszej Polce? [ZDJĘCIA]

Miss Polski 2026 została wybrana

Korona Miss Polski to obiekt pożądania wielu kandydatek z całego kraju. Każdego roku tysiące dziewcząt staje do walki o to wyjątkowe wyróżnienie podczas licznych castingów. W 2026 roku zaszczytny tytuł wywalczyła Wiktoria Ptak. Przez najbliższe dwanaście miesięcy będzie twarzą konkursu, co otwiera jej drogę do rywalizacji na globalnych scenach, w tym najpewniej w prestiżowym Miss Supranational. Współczesne wybory piękności stawiają na znacznie więcej niż tylko atrakcyjny wygląd fizyczny i idealne proporcje ciała. Nowa laureatka to osoba o wszechstronnych zainteresowaniach, która ma do zaprezentowania bogate wnętrze i imponujące doświadczenie. Oto kilka interesujących faktów z jej dotychczasowego życia.

ZOBACZ TAKŻE: Katrina Llegado - kim jest zwyciężczyni Miss Supranational 2026? Piękność pochodzi z Filipin [ZDJĘCIA]

73

Kim jest Wiktoria Ptak?

Życie Wiktorii mocno zmieniło się, gdy jako dziewięciolatka wraz z rodziną wyjechała do USA, podczas gdy opiekę nad nią sprawowali dziadkowie. Decyzję o powrocie do ojczyzny podjęła po piętnastu latach nieobecności, celowo wybierając Polskę na miejsce budowania kariery medycznej. Obecnie 28-letnia mieszkanka Supraśla jest na czwartym roku medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i samodzielnie pokrywa koszty swojej edukacji. Okres letni spędza w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje po dwanaście godzin na dobę, dzieląc czas między klinikę dermatologiczną a pracę na farmie. Podczas pobytu na Florydzie pełniła niezwykle trudną rolę Guardian ad Litem – występowała przed sądem w imieniu dzieci odebranych biologicznym rodzinom, walcząc o ich prawa w często obojętnym systemie. Jej dorobek obejmuje również prowadzenie badań naukowych z zakresu kobiecego zdrowia i odczuwania bólu. Została uhonorowana tytułem „Najlepszy student polonijny w Polsce 2026”, otrzymując dodatkowo wyróżnienie „Pomaga z pasją”. Głęboko wierzy w realizację swojego największego celu – stworzenia mobilnego ośrodka zdrowia dla mieszkańców prowincji, ponieważ doskonale rozumie problemy z dostępnością specjalistycznej opieki medycznej.