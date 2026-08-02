Ależ bracia Mroczek dali popis na weselu Brzozowskiego! Takich scen nie ma w "M jak miłość"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-02 22:40

Marcin i Rafał Mroczek z partnerkami znaleźli się wśród gwiazd, zaproszonych na obłędny ślub Rafała Brzozowskiego z ukochaną Heleną. Bliźniacy zdobyli sławę jako bracia Zduńscy w "M jak miłość". Na weselu Brzozowskiego pokazali się z nieznanej strony. Takich scen w telenoweli nie zobaczycie!

Rafał Brzozowski nie oszczędzał na swoim ślubie z ukochaną Heleną. Najpierw ok. 400 gości przybyło do kościoła, aby towarzyszyć młodej parze podczas składania przysięgi. Następnego, do podwarszawskiego hotelu dotarło w sumie ok. 600 gości i szampańsko bawili się do rana. Braciom Mroczek znów udało się tej nocy "pogwiazdorzyć". Oto, co pokazali. 

Niesamowity ślub Brzozowskiego  

Na weselu Rafała Brzozowskiego i Heleny pojawiło się wiele znanych twarzy! Rafał Mroczek przyjechał się z ukochaną żoną Magdaleną Czech, a jego brat Marcin z nową partnerką. Bracia nie oszczędzali sił i dali swoim damom popis, jakiego nikt się nie spodziewał!

Uroczystość zaślubin Rafała i Heleny od początku pełna była niespodzianek. Panna młoda wyglądała, jak księżna, a jej strój budził podziw. Helena miała mały problem z welonem, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. 

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Luksusowe wesele Rafała Brzozowskiego

Po ślubie na Rafała Brzozowskiego i Helenę poleciał deszcz płatków róż. Ale na weseli przeszli już samych siebie. Nie tylko zatańczyli pierwszy taniec do przeboju Zbigniewa Wodeckiego, ale i potem zaśpiewali razem uwielbiany na całym świecie przebój. A gościom polewał anioł!

Podczas wesela nie brakowało atrakcji dla gości. I właśnie dzięki temu Marcin i Rafał Mroczek na chwilę stali się gwiazdami wieczoru! Panowie dostali zadanie, aby w piosence Whitney Houston rozpoznać moment, w którym trzeba uderzyć w bęben! Nie zrobili tego równocześnie. A wygrał tylko jeden z nich. Jak myślicie, który - zobaczcie wideo w naszej galerii!

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Ten fragment z wesela Brzozowskiego zamieścił na swoim profilu na Instagramie Rafał Mroczek, a Marcin wrzucił krótki kawałek na swoje Instastory. 

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Bracia Mroczek grają na bębnach na weselu. Obok miniatury z ich występem. O zabawie gwiazd przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 30
Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele 
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RAFAŁ MROCZEK
RAFAŁ BRZOZOWSKI
MARCIN MROCZEK