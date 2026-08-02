Tak wygląda ukochana Helena Rafała Brzozowskiego! Na weselu pokazała się w drugiej sukni ślubnej

Rafał Brzozowski już nie do wzięcia

1 sierpnia odbył się ślub Rafała Brzozowskiego. Wejście możliwe było wyłącznie za okazaniem zaproszenia, a porządku pilnowało aż ośmiu ochroniarzy. Nic dziwnego - na liście gości znalazło się około 400 osób, w tym wiele znanych twarzy ze świata telewizji, muzyki i sportu. Gdy państwo młodzi opuścili świątynię, goście obsypali ich płatkami róż, tworząc iście filmową scenerię.

Największe zainteresowanie od początku budziła jednak panna młoda. Rafał Brzozowski przez lata skutecznie chronił swoje życie prywatne, dlatego wszyscy z niecierpliwością czekali na moment, gdy po raz pierwszy zobaczą jego żonę. I nie zawiedli się! Ukochana wokalisty postawiła na kreację, która zachwycała elegancją, ale jednocześnie przełamywała ślubne schematy.

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Piękna panna młoda

Zamiast klasycznej bieli Helena wybrała suknię w subtelnym, ciepłym, pastelowym odcieniu. Z daleka materiał sprawiał wrażenie śnieżnobiałego, jednak z bliska delikatnie mienił się różowym i beżowym blaskiem. Kreacja miała dopasowany gorset z odkrytymi ramionami, bogato zdobiony kwiatową koronką, a całość dopełniał efektowny, długi tren. Stylizację uzupełniał imponujący biały welon oraz bukiet róż utrzymany w kolorystyce nawiązującej do sukni.

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Na weselu żona Brzozowskiego wystąpiła w innej stylizacji. Miała na sobie suknię z obcisłą górą z cekinowym wykończeniem i obfitym, ale bardzo lekkim dołem, który składał się z warstw białego materiału, co przypominało nakładające się na siebie płatki róży. W takim wydaniu Helena śpiewała i tańczyła z mężem. Wyglądała wspaniale!

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