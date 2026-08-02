Małgorzata Tomaszewska pojawiła się na ślubie Rafała Brzozowskiego. Wcześniej pytała o to, którą sukienkę wybrać! Dobra decyzja?

Rafał Brzozowski już jest mężem!

1 sierpnia w jednym z warszawskich kościołów Rafał Brzozowski przysiągł swojej ukochanej Helenie wieczną miłość i wierność. Ślub piosenkarza wzbudził ogromne emocje, również dlatego, że gwiazdor mocno oddziela życie prywatne od zawodowego i o jego związku niemal nic nie wiadomo. Wszyscy pragnęli ujrzeć pannę młodą!

Zobacz także: Pierwsze słowa Rafała Brzozowskiego po ślubie! Wzruszające, że nie zapomniał o nich!

Wreszcie stało się. Pan młody postawił na klasyczną elegancję, a jego wybranka zachwyciła romantyczną suknią z długim welonem i koronkami. Po zakończeniu ceremonii nowożeńcy zostali obsypani życzeniami, gromkimi brawami i płatkami kwiatów, a następnie udali się na wesele, które zgromadziło mnóstwo gwiazd. Wśród zaproszonych pojawili się m.in. Tomasz Kammel, Marta Manowska, Krzysztof Gojdź. Uwagę przyciągała też Małgorzata Tomaszewska, bo na ślubie stawiła się w czerwieni!

Zobacz także: Poruszający gest na ślubie Rafała Brzozowskiego. Nagle pod kościołem wszyscy zamarli w milczeniu!

Małgorzata Tomaszewska na ślubie Rafała Brzozowskiego

Małgorzata Tomaszewska w kościele pojawiła się ubrana w długą, obcisłą, czerwoną sukienkę z marszczeniami i o asymetrycznym kroju odsłaniającym jedną rękę. Kreacja wydawała się skromna, ale tylko na pierwszy rzut oka. Rozcięcie ukazywało bowiem zgrabne nogi prezenterki, a "pęknięcie" w okolicy dekoltu nie ukrywało krągłości. Choć suknia była zabudowana aż po szyję, wycięcie robiło efekt "wow".

Zobacz także: Niewiarygodne, co stało się z welonem! Wybranka Brzozowskiego w opałach tuż przed kościołem!

Tomaszewska aż do końca nie była pewna, w co ubierze się na ślub i wesele kolegi. Przed uroczystością zamieściła na swoim instagramowym profilu sondę z pytaniem: "Która sukienka na wesele?". Były trzy opcje - czerwona, po którą gwiazda ostatecznie sięgnęła, szara, ale bardzo ciemna, wręcz czarna oraz brązowa, najnmniej efektowna. Wybór był prosty - czerwona kreacja okazała się strzałem w dziesiątkę. Prawda?

Zobacz także: To oni pojawili się na ślubie Rafała Brzozowskiego. Elegancki Tomasz Kammel to początek

Zobacz więcej zdjęć. Wielki ślub Rafała Brzozowskiego

Roxie Węgiel podsumowuje rok od ślubu z Kevinem

81