Pierwsze słowa Rafała Brzozowskiego po ślubie! Wzruszające, że nie zapomniał o nich!

Ślub Rafała Brzozowskiego od początku budził ogromne emocje. Na uroczystości pojawiło się wiele osób z pierwszych stron gazet.

Tłum gwiazd na ślubie Rafała Brzozowskiego

A kto był widziany w kościele? Przed budynkiem widoczny był Krzysztof Gojdź - znany chirurg gwiazd. Lekarz pojawił się tam razem ze swoim ukochanym pieskiem. Na ślubie Rafała Brzozowskiego pojawili się także: Tomasz Kammel, Marek Kościkiewicz z partnerką, Marcin Mroczek z towarzyszką oraz Tomasz Iwan. Widziana też były eleganckie Małgorzata Tomaszewska i Marta Manowska. Na wesele spóźnić się miała Justyna Steczkowska, która 1 sierpnia ma koncert. Na zabawie miała się pojawić też Edyta Górniak.

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Po ceremonii nowożeńcy udali się na wesele, jednak zanim rozpoczęła się dalsza część świętowania, Rafał Brzozowski postanowił podzielić się swoim szczęściem z obserwatorami. Na Instagramie opublikował kadr z ceremonii ślubnej, do którego dołączył krótki, ale pełen emocji komentarz.

"Chodzi o jedno"

Nie chodzi o wielkie słowa. Chodzi o jedno: razem. Na zawsze.

Pod publikacją niemal natychmiast zaczęły pojawiać się liczne komentarze. Fani oraz znajomi artysty pospieszyli z gratulacjami i życzeniami dla nowożeńców.

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Gratulacje! Dobrze doprawiajcie wspólne życie MIŁOŚCIĄ❤️

- napisała Ewa Wachowicz.

Wielkie gratulacje !!!!!!

- dodała Olga Szomańska.

Gratuluję Młodej Parze! Szczęścia, zdrowia i miłości

- dodała od siebie Anna Popek.

Pod postem swoje życzenia zamieścili oczywiście też anonimowi fani Rafała.

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Gratulacje! Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia miłości! Gratulacje !!!!

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Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!