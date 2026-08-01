Magdalena Ogórek w szpitalu! Leży pod kroplówką. Dlatego nie poprowadzi programu

Magdalena Ogórek na co dzień bardzo aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie. Chętnie pokazuje kulisy pracy zawodowej, relacjonuje podróże i dzieli się innymi ważnymi wydarzeniami ze swojego życia. Wielokrotnie podkreśla, że ma napięty grafik i musi godzić liczne obowiązki. Tym razem jednak coś kazało jej się zatrzymać.

Ogórek ma kłopoty ze zdrowiem

Tak o swoim aktualnym stanie zdrowia Magdalena Ogórek mówiła w kwietniu 2026 roku w "Super Expressie".

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Mam za sobą kilka omdleń i dwa pobyty w szpitalu. Zbudowanie i ukończenie tak wielkiego projektu, jak muzeum, równolegle opieka nad chorym byłym mężem, utrzymanie córki na studiach i praca zawodowa. To bardzo dużo jak na jedną osobę. Niestety skrajne przemęczenie zrobiło swoje i organizm powiedział stop. Staram się powoli wracać do zdrowia.

Ogórek pod kroplówką

Tym razem, 1 sierpnia 2026 roku Ogórek opublikowała niepokojący wpis na Instagramie. Pokazała zdjęcie wykonane w szpitalu i dała do zrozumienia, że przebywa tam już od kilku dni. Z tego powodu nie mogła pojawić się o zwykłej porze na antenie.

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Kochani, ostatnie dni tak, dlatego dzisiaj nie będę z wami o 17.00. Istnieje szansa, że dostarczą mnie wieczorem do programu.

Dziennikarka nie ujawniła, co było powodem hospitalizacji ani z jakimi dolegliwościami się zmaga. Z wpisu wynika jednak, że liczy na szybki powrót do obowiązków zawodowych i niewykluczone, że jeszcze tego samego wieczoru pojawi się w prowadzonym przez siebie programie.

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