Magdalena Ogórek w szpitalu! Leży pod kroplówką. Dlatego nie poprowadzi programu

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-01 20:08

Magdalena Ogórek zaniepokoiła swoich obserwatorów. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna opublikowała na Instagramie zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Widać, że jest Ogórek jest podłączona do kroplówki. Jak sama przyznała, w ostatnich dniach musiała skupić się na swoim zdrowiu. Kiedy wróci na wizję?

Magdalena Ogórek na co dzień bardzo aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie. Chętnie pokazuje kulisy pracy zawodowej, relacjonuje podróże i dzieli się innymi ważnymi wydarzeniami ze swojego życia. Wielokrotnie podkreśla, że ma napięty grafik i musi godzić liczne obowiązki. Tym razem jednak coś kazało jej się zatrzymać.

Ogórek ma kłopoty ze zdrowiem

Tak o swoim aktualnym stanie zdrowia Magdalena Ogórek mówiła w kwietniu 2026 roku w "Super Expressie". 

Nie przegap: Widzowie znali go z TTV. Najpierw akcja poszukiwawcza, później tragiczny finał

Mam za sobą kilka omdleń i dwa pobyty w szpitalu. Zbudowanie i ukończenie tak wielkiego projektu, jak muzeum, równolegle opieka nad chorym byłym mężem, utrzymanie córki na studiach i praca zawodowa. To bardzo dużo jak na jedną osobę. Niestety skrajne przemęczenie zrobiło swoje i organizm powiedział stop. Staram się powoli wracać do zdrowia. 

Ogórek pod kroplówką

Tym razem, 1 sierpnia 2026 roku Ogórek opublikowała niepokojący wpis na Instagramie. Pokazała zdjęcie wykonane w szpitalu i dała do zrozumienia, że przebywa tam już od kilku dni. Z tego powodu nie mogła pojawić się o zwykłej porze na antenie.

Czytaj również: Nie żyje 49-letnia influencerka. Zachorowała na wczesną wersję choroby Alzhaimera

Kochani, ostatnie dni tak, dlatego dzisiaj nie będę z wami o 17.00. Istnieje szansa, że dostarczą mnie wieczorem do programu.

Dziennikarka nie ujawniła, co było powodem hospitalizacji ani z jakimi dolegliwościami się zmaga. Z wpisu wynika jednak, że liczy na szybki powrót do obowiązków zawodowych i niewykluczone, że jeszcze tego samego wieczoru pojawi się w prowadzonym przez siebie programie.

Zobacz też: Tak wyglądała żona Rafała Brzozowskiego. Postawiła na nietypowy kolor sukni. Co za klasa!

Uśmiechnięta Magdalena Ogórek przy mikrofonie. Na miniaturze ręka pod kroplówką. O jej zdrowiu przeczytasz w SE.
Galeria zdjęć 28
Mellina - podcastex - czy telewizja umiera?
Sonda
Co myślisz o karierze Magdaleny Ogórek?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGDALENA OGÓREK