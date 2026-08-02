Tak zmieniała się Justyna Steczkowska. Dziś zachwyca tak samo jak 30 lat temu

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
2026-08-02 7:15

Justyna Steczkowska od ponad trzech dekad należy do grona największych gwiazd polskiej muzyki. Zmieniały się jej fryzury, styl i sceniczne wcielenia, ale jedno pozostało niezmienne - niezwykły głos i charyzma. Jak wyglądały początki jej kariery i co dziś słychać u wokalistki?

Tak zaczynała Justyna Steczkowska. Wygrana w "Szansie na sukces" otworzyła jej drzwi do kariery

Choć dziś trudno wyobrazić sobie polską scenę muzyczną bez Justyny Steczkowskiej, na początku lat 90. była jedynie młodą wokalistką marzącą o wielkiej karierze. Wszystko zmieniło się po zwycięstwie w programie "Szansa na sukces", które otworzyło jej drogę do największych scen. Niedługo później zachwyciła publiczność podczas festiwalu w Opolu, a w 1995 roku reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem "Sama".

To właśnie wtedy swój początek miała wielka kariera Justyny Steczkowskiej, która trwa do dzisiaj. 

Justyna Steczkowska o synu

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"Dziewczyna Szamana" zmieniła wszystko. Tak Steczkowska stała się wielką gwiazdą

Choć debiut przyniósł jej rozpoznawalność, prawdziwy przełom nastąpił kilka lat później. Album "Dziewczyna Szamana" okazał się ogromnym sukcesem i do dziś uznawany jest za jedną z najważniejszych płyt w historii polskiego popu. Tytułowy utwór błyskawicznie zdobył popularność, a Steczkowska udowodniła, że nie zamierza podążać utartymi ścieżkami.

Kolejne albumy tylko umacniały jej pozycję. Artystka eksperymentowała z różnymi gatunkami muzycznymi, nieustannie zaskakując fanów nowymi pomysłami i widowiskowymi koncertami.

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Archiwalne zdjęcia Justyny Steczkowskiej pokazują, jak ogromną drogę przeszła przez ponad trzy dekady kariery. Na początku stawiała na naturalny wygląd, proste fryzury i charakterystyczną dla lat 90. modę. Z czasem coraz śmielej eksperymentowała z makijażem, kostiumami i scenicznymi stylizacjami.

Dziś każdemu jej występowi towarzyszy dopracowana oprawa wizualna. Efektowne kreacje, spektakularne kostiumy i odważne stylizacje stały się jednym z jej znaków rozpoznawczych. Mimo licznych zmian nie zatraciła jednak własnego stylu - wciąż pozostaje wierna swojej artystycznej wizji.

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Nie tylko muzyka. Rodzinne tradycje i życie z dala od skandali

Justyna Steczkowska pochodzi z niezwykle muzykalnej rodziny, dlatego scena była obecna w jej życiu od najmłodszych lat. Choć od lat należy do grona największych gwiazd w Polsce, konsekwentnie unika skandali i rzadko trafia na pierwsze strony gazet z powodów niezwiązanych z pracą.

Od wielu lat związana jest z architektem Maciejem Myszkowskim, z którym wychowuje troje dzieci - synów Leona i Stanisława oraz córkę Helenę. Mimo ogromnej popularności wokalistka stara się chronić prywatność najbliższych i tylko od czasu do czasu pokazuje rodzinne chwile w mediach społecznościowych.

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Justyna Steczkowska urodziła się 2 sierpnia 1972 roku w Rzeszowie. W 2026 roku obchodzi 54. urodziny, a jej forma i wygląd od lat budzą ogromne zainteresowanie fanów. Wokalistka regularnie udowadnia, że wiek to tylko liczba - zachwyca świetną kondycją, dbałością o zdrowie i niezmienną energią sceniczną.

Jej najnowsze zdjęcia pokazują, że wciąż prezentuje się znakomicie. Nic dziwnego, że internauci regularnie zasypują ją komplementami i pytają o sekret młodego wyglądu. Sama artystka wielokrotnie podkreślała, że stawia na aktywny tryb życia, regularną aktywność fizyczną, świadome odżywianie oraz równowagę między pracą a życiem prywatnym. Po ponad trzech dekadach kariery nadal pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych i podziwianych artystek polskiej sceny muzycznej.

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Justyna Steczkowska