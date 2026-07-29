Metamorfoza Taco Hemingwaya. Tak zmieniał się na przestrzeni lat

Na początku kariery przypominał studenta, którym zresztą był. Zwykły chłopak z sąsiedztwa, w prostych ubraniach, z fryzurą, która nie zdradzała artystycznych ambicji. Dziś Filip Szcześniak, znany jako Taco Hemingway, to ikona stylu, której wizerunek ewoluował równie dynamicznie, co jego muzyka.

Czy pamiętacie jeszcze jego wczesne zdjęcia? Z czasem pojawiły się bardziej odważne stylizacje, eksperymenty z zarostem i ubrania od znanych projektantów. Każda kolejna płyta to nie tylko nowy rozdział muzyczny, ale też zupełnie nowa odsłona wizualna. Jak wyglądał w kluczowych momentach swojej kariery? Ta przemiana naprawdę zaskakuje.

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Tajemnicze początki Taco Hemingwaya. Zanim poznała go cała Polska

Zanim stał się głosem pokolenia, był po prostu Filipem Szcześniakiem. Urodzony w Kairze, wychowany częściowo w Chinach, a później w Warszawie. Mało kto wie, że swoją przygodę z muzyką zaczynał już w 2011 roku, rapując po angielsku pod pseudonimem Foodvillain.

To w liceum poznał swojego przyszłego producenta, Macieja „Rumaka” Ruszeckiego. Ich przyjaźń, scementowana wspólnym wyjazdem na koncert Radiohead, stała się fundamentem jednej z najważniejszych karier w historii polskiej muzyki.

Jeden moment zmienił wszystko. Tak narodziła się legenda Taco Hemingwaya

Przełom nadszedł niespodziewanie pod koniec 2014 roku. To wtedy Taco Hemingway wypuścił za darmo w internecie minialbum "Trójkąt warszawski". Materiał opowiadający o nocnym życiu stolicy, miłości i problemach młodych ludzi, momentalnie stał się internetowym wiralem.

Prawdziwa eksplozja popularności nastąpiła jednak kilka miesięcy później wraz z premierą "Umowy o dzieło". Singiel "6 zer" okazał się komercyjnym strzałem w dziesiątkę, a utwór "Następna stacja" podbił listy przebojów, otwierając raperowi drzwi do mainstreamu.

Głośne projekty, rekordy i kontrowersje w karierze Filipa Szcześniaka

Jego kariera to pasmo nieustannych sukcesów i odważnych decyzji. W 2018 roku połączył siły z Quebonafide, tworząc duet Taconafide. Ich wspólny album "Soma 0,5 mg" pobił wszelkie rekordy sprzedaży i streamingu, a singiel "Tamagotchi" stał się hymnem lata.

Taco Hemingway zasłynął również z wyprzedawania największych obiektów w kraju. Jego wspólny koncert z Dawidem Podsiadło na Stadionie Narodowym w 2019 roku sprzedał się w zaledwie trzy godziny. Później sam, jako pierwszy polski raper, zapełnił ten obiekt podczas solowej trasy w 2024 roku.

Mimo ogromnej sławy, artysta konsekwentnie unika medialnego zgiełku. Słynie z tego, że nigdy nie odebrał żadnej z przyznanych mu nagród, w tym licznych Fryderyków. W 2020 roku zaskoczył wszystkich, wydając singiel "Polskie tango", w którym ostro skrytykował sytuację polityczną w kraju. W 2026 roku znów było o nim głośno, gdy Główny Inspektorat Farmaceutyczny zażądał zmiany tekstu w jednym z jego hitów z powodu nazwy leku.

Kulisy życia prywatnego Taco Hemingwaya. Związek, rodzina i walka z demonami

Filip Szcześniak jest mistrzem w chronieniu swojej prywatności. Rzadko udziela wywiadów, a jego życie osobiste pozostaje w dużej mierze tajemnicą. Wiadomo, że jego rodzice rozwiedli się, gdy był nastolatkiem, a on sam zmagał się z depresją i zdiagnozowano u niego ADHD.

Od lat jest w związku z Igą Lis, córką Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Ich relacja przez długi czas była obiektem medialnych spekulacji, które raper uciął w charakterystyczny dla siebie sposób - nagrywając o tym piosenkę i wyznając miłość w jednym z utworów na płycie "Café Belga".

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Ile lat kończy Taco Hemingway w 2026 roku? I jak wygląda dziś?

Taco Hemingway, a właściwie Filip Tadeusz Szcześniak, urodził się 29 lipca 1990 roku. Oznacza to, że w 2026 roku będzie świętował swoje 36. urodziny.

Przez ponad dekadę na scenie jego wizerunek przeszedł niezwykłą metamorfozę. Od nieśmiałego chłopaka po pewnego siebie artystę, który wyznacza trendy nie tylko w muzyce. Zobaczcie w naszej galerii, jak Taco Hemingway zmieniał się na przestrzeni lat.