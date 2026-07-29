Od debiutu do dziś. Tak zmieniał się Taco Hemingway

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-07-29 5:10

Mało kto dziś pamięta jego początki. Taco Hemingway, urodzony 29 lipca 1990 roku, przeszedł spektakularną przemianę: od nieśmiałego studenta do ikony wyznaczającej trendy. Zobacz w naszej galerii, jak na przestrzeni lat ewoluował jego styl.

Metamorfoza Taco Hemingwaya. Tak zmieniał się na przestrzeni lat

Na początku kariery przypominał studenta, którym zresztą był. Zwykły chłopak z sąsiedztwa, w prostych ubraniach, z fryzurą, która nie zdradzała artystycznych ambicji. Dziś Filip Szcześniak, znany jako Taco Hemingway, to ikona stylu, której wizerunek ewoluował równie dynamicznie, co jego muzyka.

Czy pamiętacie jeszcze jego wczesne zdjęcia? Z czasem pojawiły się bardziej odważne stylizacje, eksperymenty z zarostem i ubrania od znanych projektantów. Każda kolejna płyta to nie tylko nowy rozdział muzyczny, ale też zupełnie nowa odsłona wizualna. Jak wyglądał w kluczowych momentach swojej kariery? Ta przemiana naprawdę zaskakuje.

SENIORZY REAGUJĄ NA RAP | ESKA REAKCJE - SHORT TACO

Tajemnicze początki Taco Hemingwaya. Zanim poznała go cała Polska

Zanim stał się głosem pokolenia, był po prostu Filipem Szcześniakiem. Urodzony w Kairze, wychowany częściowo w Chinach, a później w Warszawie. Mało kto wie, że swoją przygodę z muzyką zaczynał już w 2011 roku, rapując po angielsku pod pseudonimem Foodvillain.

To w liceum poznał swojego przyszłego producenta, Macieja „Rumaka” Ruszeckiego. Ich przyjaźń, scementowana wspólnym wyjazdem na koncert Radiohead, stała się fundamentem jednej z najważniejszych karier w historii polskiej muzyki.

Polecany artykuł:

To już nie ta słodka Bożenka z „Klanu”. Tak dziś wygląda Agnieszka Kaczorowska

Jeden moment zmienił wszystko. Tak narodziła się legenda Taco Hemingwaya

Przełom nadszedł niespodziewanie pod koniec 2014 roku. To wtedy Taco Hemingway wypuścił za darmo w internecie minialbum "Trójkąt warszawski". Materiał opowiadający o nocnym życiu stolicy, miłości i problemach młodych ludzi, momentalnie stał się internetowym wiralem.

Prawdziwa eksplozja popularności nastąpiła jednak kilka miesięcy później wraz z premierą "Umowy o dzieło". Singiel "6 zer" okazał się komercyjnym strzałem w dziesiątkę, a utwór "Następna stacja" podbił listy przebojów, otwierając raperowi drzwi do mainstreamu.

Polecany artykuł:

Tak zmienił się Mata. Z chłopaka w mundurku stał się idolem, który wyprzedaje s…

Głośne projekty, rekordy i kontrowersje w karierze Filipa Szcześniaka

Jego kariera to pasmo nieustannych sukcesów i odważnych decyzji. W 2018 roku połączył siły z Quebonafide, tworząc duet Taconafide. Ich wspólny album "Soma 0,5 mg" pobił wszelkie rekordy sprzedaży i streamingu, a singiel "Tamagotchi" stał się hymnem lata.

Taco Hemingway zasłynął również z wyprzedawania największych obiektów w kraju. Jego wspólny koncert z Dawidem Podsiadło na Stadionie Narodowym w 2019 roku sprzedał się w zaledwie trzy godziny. Później sam, jako pierwszy polski raper, zapełnił ten obiekt podczas solowej trasy w 2024 roku.

Mimo ogromnej sławy, artysta konsekwentnie unika medialnego zgiełku. Słynie z tego, że nigdy nie odebrał żadnej z przyznanych mu nagród, w tym licznych Fryderyków. W 2020 roku zaskoczył wszystkich, wydając singiel "Polskie tango", w którym ostro skrytykował sytuację polityczną w kraju. W 2026 roku znów było o nim głośno, gdy Główny Inspektorat Farmaceutyczny zażądał zmiany tekstu w jednym z jego hitów z powodu nazwy leku.

Polecany artykuł:

Spektakularna przemiana Kuby Grabowskiego. Tak dziś wygląda Quebonafide

Kulisy życia prywatnego Taco Hemingwaya. Związek, rodzina i walka z demonami

Filip Szcześniak jest mistrzem w chronieniu swojej prywatności. Rzadko udziela wywiadów, a jego życie osobiste pozostaje w dużej mierze tajemnicą. Wiadomo, że jego rodzice rozwiedli się, gdy był nastolatkiem, a on sam zmagał się z depresją i zdiagnozowano u niego ADHD.

Od lat jest w związku z Igą Lis, córką Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Ich relacja przez długi czas była obiektem medialnych spekulacji, które raper uciął w charakterystyczny dla siebie sposób - nagrywając o tym piosenkę i wyznając miłość w jednym z utworów na płycie "Café Belga".

To aktualni idole młodzieży! Sprawdź, czy rozpoznasz najpopularniejszych raperów
Pytanie 1 z 10
Kto to jest?
Taco Hemingway rusza w nową trasę. Wystąpi też w Katowicach

Ile lat kończy Taco Hemingway w 2026 roku? I jak wygląda dziś?

Taco Hemingway, a właściwie Filip Tadeusz Szcześniak, urodził się 29 lipca 1990 roku. Oznacza to, że w 2026 roku będzie świętował swoje 36. urodziny.

Przez ponad dekadę na scenie jego wizerunek przeszedł niezwykłą metamorfozę. Od nieśmiałego chłopaka po pewnego siebie artystę, który wyznacza trendy nie tylko w muzyce. Zobaczcie w naszej galerii, jak Taco Hemingway zmieniał się na przestrzeni lat.

Taco Hemingway śpiewa do mikrofonu na scenie. Ma na sobie marynarkę, krawat i okulary. O artyście przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TACO HEMINGWAY