Zdobyły koronę i zachwyciły Polskę. Pełna lista Miss Polski od 1990 roku

Konkurs Miss Polski odbywa się od 1990 roku. Choć bywa mylony z mającym znacznie dłuższą historię konkursem Miss Polonia, są to dwa oddzielne wydarzenia, prowadzone przez innych organizatorów i posiadające własne listy laureatek.

Pierwszą Miss Polski została Ewa Szymczak. Od tamtego czasu koronę zdobyło 36 kobiet. Laureatka edycji 2026 zostanie wybrana dopiero 2 sierpnia podczas finału Festiwalu Piękna w Nowym Sączu. Do tego dnia ostatnią zwyciężczynią pozostaje Oliwia Mikulska, Miss Polski 2025. Oficjalny wykaz organizatora obejmuje wszystkie edycje od 1990 do 2025 roku.

Wszystkie Miss Polski od 1990 roku

1990 – Ewa Szymczak

Pierwsza zwyciężczyni w historii konkursu. Finał odbył się 6 lipca 1990 roku w Operze Leśnej w Sopocie. Ewa Szymczak znalazła się później w pierwszej dziesiątce Miss World 1990 i zdobyła tytuł Queen of Europe 1991.

1991 – Agnieszka Kotlarska

Jedna z najbardziej utytułowanych polskich laureatek. Po zdobyciu korony Miss Polski zwyciężyła również w konkursie Miss International 1991. Była pierwszą Polką, która sięgnęła po ten międzynarodowy tytuł.

1992 – Elżbieta Dziech

Koronę zdobyła podczas finału w Teatrze Muzycznym w Gdyni. W trakcie panowania wyszła za mąż i zrzekła się tytułu, a obowiązki przejęła wicemiss Dorota Wróbel. W oficjalnych zestawieniach zwyciężczynią edycji pozostaje jednak Elżbieta Dziech.

1993 – Agnieszka Pachałko

Druga Polka, która po zwycięstwie w Miss Polski zdobyła koronę Miss International. Międzynarodowy konkurs wygrała w 1993 roku.

1994 – Magdalena Lewandowska

Reprezentantka Bydgoszczy. Została również drugą wicemiss konkursu Queen of the World 1994. Jej imię w części materiałów organizatora zapisano błędnie jako „Dorota”, jednak archiwalna strona Miss Polski i inne zestawienia wskazują Magdalenę Lewandowską.

1995 – Sabina Śnioch

Pochodziła z Dąbrowy Górniczej. Rok później zajęła czwarte miejsce w międzynarodowych wyborach Queen of the World.

1996 – Anna Kowalczyk

Koronę zdobyła podczas finału zorganizowanego w Operze Wrocławskiej.

1997 – Grażyna Domańska

Finał tej edycji był nietypowy, ponieważ odbył się w tunezyjskiej Susie.

1998 – Kamila Wiśniewska

Została wybrana podczas gali zorganizowanej w Atenach. Był to kolejny finał Miss Polski przeprowadzony poza krajem.

1999 – Renata Piotrowska

Reprezentantka Torunia. Później została drugą wicemiss międzynarodowego konkursu International Queen of Coffee 2000.

2000 – Dorota Pikuła

Zdobyła koronę podczas finału w Teatrze Polskim w Warszawie.

2001 – Ewa Wiertel

Pochodząca z Lubania studentka została Miss Polski podczas gali w warszawskiej Sali Kongresowej. W niektórych materiałach jej nazwisko błędnie zapisywano jako „Wertel”, jednak relacje z finału i nowsze materiały organizatora potwierdzają formę Ewa Wiertel.

2002 – Magdalena Stanisławska

Reprezentantka Białegostoku. Organizator konkursu posługuje się również skróconą formą imienia: Magda Stanisławska.

2003 – Kaja Kruszyńska

Reprezentowała Frombork. Jej nazwisko na starszej stronie organizatora pojawia się błędnie jako „Kuszyńska”, ale aktualna lista oraz materiały archiwalne potwierdzają formę Kruszyńska.

2004 – Elżbieta Sawerska

Reprezentantka Lublina osiągała sukcesy również w konkursach zagranicznych. Została między innymi Miss Tourism Europe oraz drugą wicemiss Bikini World.

2005 – Renata Nowak

Pochodziła z Bydgoszczy. Zajęła później trzecie miejsce w konkursie Model of the World 2006.

2006 – Aleksandra Ogłaza

Reprezentantka Bychawy. Choć nosiła tytuł Miss Polski 2006, gala finałowa odbyła się dopiero 21 stycznia 2007 roku.

2007 – Karolina Zakrzewska

Zdobyła koronę podczas finału w warszawskim Teatrze Roma.

2008 – Klaudia Ungerman

Później zajęła trzecie miejsce w pierwszej edycji konkursu Miss Supranational w 2009 roku.

2009 – Anna Jamróz

Reprezentantka Rumi. Znalazła się wśród 16 najlepszych kandydatek Miss World 2009 oraz w Top 15 Miss Supranational 2010.

2010 – Agata Szewioła

Pochodziła z Żar. Koronę zdobyła podczas finału 29 sierpnia 2010 roku.

2011 – Angelika Ogryzek

Reprezentantka Szczecina. Dotarła między innymi do Top 20 Miss Supranational oraz Top 10 Miss Grand International.

2012 – Katarzyna Krzeszowska

Pochodząca z Krynicy-Zdroju laureatka została później czwartą wicemiss Miss Supranational 2014.

2013 – Ada Sztajerowska

Reprezentowała Piotrków Trybunalski. W 2015 roku znalazła się w Top 20 konkursu Miss Supranational.

2014 – Ewa Mielnicka

Pochodząca z Ostrołęki laureatka dotarła później do pierwszej dziesiątki Miss Supranational 2016.

2015 – Magdalena Bieńkowska

Reprezentantka Mikołajek. Odniosła kilka ważnych sukcesów międzynarodowych: znalazła się w Top 15 Miss International, Top 40 Miss World i została drugą wicemiss Miss Supranational.

2016 – Paulina Maziarz

Pochodziła z miejscowości Mostki. W konkursie Miss Supranational 2017 znalazła się w pierwszej dziesiątce.

2017 – Kamila Świerc

Reprezentantka Opola. Dwa lata po zdobyciu korony zakwalifikowała się do Top 25 Miss Supranational.

2018 – Olga Buława

Pochodząca ze Świnoujścia laureatka reprezentowała Polskę w Miss Universe 2019, gdzie otrzymała tytuł Miss Congeniality, przyznawany jednej z najbardziej lubianych i koleżeńskich uczestniczek.

2019 – Magdalena Kasiborska

Reprezentantka Zabrza. Koronę odebrała podczas jubileuszowej gali z okazji 30-lecia konkursu.

2020 – Anna Maria Jaromin

Pochodząca z Katowic laureatka została wybrana w roku szczególnie trudnym dla organizatorów wydarzeń z powodu pandemii.

2021 – Agata Wdowiak

Reprezentantka Łodzi. Znalazła się w Top 12 Miss Supranational 2022 i zdobyła tytuł Miss Supranational Europe.

2022 – Aleksandra Klepaczka

Kolejna laureatka związana z Łodzią. Reprezentowała Polskę podczas Miss Supranational 2023, gdzie zakwalifikowała się do Top 24.

2023 – Angelika Jurkowianiec

Reprezentantka Namysłowa. Koronę zdobyła 16 lipca 2023 roku.

2024 – Kasandra Zawal

Pochodząca z Bierzglinka dziennikarka została wybrana podczas finału 5 lipca 2024 roku. Później reprezentowała Polskę w Miss Supranational, gdzie znalazła się w Top 24.

2025 – Oliwia Mikulska

Reprezentantka Żar zdobyła koronę 29 czerwca 2025 roku w Nowym Sączu. W finale rywalizowały 24 kandydatki. Oliwia Mikulska interesuje się psychologią społeczną i wiąże swoją przyszłość z działalnością medialną oraz społeczną.

Które Miss Polski odniosły największe sukcesy?

Za największe międzynarodowe sukcesy laureatek konkursu należy uznać zwycięstwa Agnieszki Kotlarskiej i Agnieszki Pachałko w Miss International. Pierwsza zdobyła ten tytuł w 1991, a druga w 1993 roku.

Ewa Szymczak została Queen of Europe i znalazła się w pierwszej dziesiątce Miss World. W późniejszych latach wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych zajmowały również między innymi Klaudia Ungerman, Katarzyna Krzeszowska, Magdalena Bieńkowska i Agata Wdowiak. Organizator Miss Polski podkreśla, że jego laureatki i finalistki zdobywały tytuły oraz wyróżnienia w konkursach Miss World, Miss International, Miss Supranational, Miss Grand International i Miss Tourism International.

Miss Polski to nie Miss Polonia

Nazwy dwóch konkursów bywają używane zamiennie, ale jest to błąd. Miss Polonia ma historię sięgającą okresu międzywojennego, natomiast pierwsza edycja Miss Polski odbyła się w 1990 roku.

Dlatego na liście Miss Polski nie znajdziemy między innymi Anety Kręglickiej, Ewy Wachowicz, Marceliny Zawadzkiej, Pauliny Krupińskiej czy Izabelli Krzan. Zdobywały one tytuły Miss Polonia albo reprezentowały właśnie ten konkurs, a nie Miss Polski.

Od wielu lat finały Miss Polski są związane z Telewizją Polsat. Konkurs jest obecnie częścią Festiwalu Piękna, podczas którego odbywają się również wybory Miss Supranational i Mister Supranational.

Kto zostanie Miss Polski 2026?

Nazwisko 37. zwyciężczyni poznamy w niedzielę 2 sierpnia 2026 roku. Finał odbędzie się w Nowym Sączu, a transmisja rozpocznie się o godz. 19:55 w Polsacie.

Do chwili zakończenia gali tytuł Miss Polski należy do Oliwii Mikulskiej. Po koronacji nowej laureatki listę zwyciężczyń trzeba będzie uzupełnić o nazwisko Miss Polski 2026.

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