Tak zmieniała się Beata Kozidrak. Od harcerskich ballad do królowej sceny

Kiedy myślimy o ikonach polskiej sceny, jej nazwisko pojawia się jako jedno z pierwszych. Beata Kozidrak przez dekady udowadniała, że jest artystką kompletną. Ale jej kariera to nie tylko muzyka. To także spektakularna podróż przez modowe trendy i wizerunkowe rewolucje.

Pamiętacie jej początki? Długie włosy, dżinsy i gitara. Z czasem ten wizerunek ewoluował w stronę drapieżnej, rockowej diwy lat 80. Później przyszedł czas na elegancką odsłonę solową, by dziś znów zachwycać odważnymi, scenicznymi kreacjami. Jej metamorfoza to gotowy materiał na film.

Zaczynała w Lublinie. Już wtedy wiedziała, że zdobędzie szczyt

Wszystko zaczęło się w Lublinie, w domu przy ulicy Grodzkiej 36 A. To tam młoda Beata, wychowana w rodzinie z muzycznymi tradycjami, marzyła o wielkiej scenie. Razem z bratem Jarosławem grywała w lokalnych domach kultury, szlifując talent, który wkrótce miał poznać cały kraj.

Przełom nastąpił w 1978 roku. Wtedy to powstał zespół Bajm, a piosenka „Piechotą do lata” zapewniła im drugie miejsce w opolskich „Debiutach”. Czy ktokolwiek mógł się wtedy spodziewać, że rodzi się legenda, a ich debiutancki album sprzeda się w rekordowym, ponad półmilionowym nakładzie?

Ten jeden moment mógł zmienić wszystko. Odrzuciła propozycję od legendy

Na wczesnym etapie kariery Beata Kozidrak stanęła przed wyborem, który mógł na zawsze zmienić bieg jej artystycznego życia. Otrzymała propozycję nie do odrzucenia – mogła zostać chórzystką w zespole samej Maryli Rodowicz. Dla wielu byłoby to spełnienie marzeń.

Ona jednak postawiła wszystko na jedną kartę. Zamiast śpiewać u boku wielkiej gwiazdy, wolała skupić się na własnej drodze z Bajmem. Ta decyzja świadczyła o jej niezwykłej determinacji i wierze we własne siły. Historia pokazała, że miała rację.

Skandale, wielkie powroty i chwile, które wstrząsnęły Polską

Jej kariera to nie tylko pasmo sukcesów. W 2021 roku mediami wstrząsnęła informacja o zatrzymaniu artystki za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Sprawa zakończyła się wyrokiem, który obejmował prace społeczne, pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów i wysoką grzywnę. Był to jeden z największych kryzysów wizerunkowych w jej karierze.

Prawdziwy cios nadszedł jednak pod koniec 2024 roku. To właśnie wtedy u artystki zdiagnozowano nowotwór, co zmusiło ją do całkowitego wycofania się z życia publicznego. Polska wstrzymała oddech. Na szczęście po dziewięciu miesiącach przerwy, w sierpniu 2025 roku, triumfalnie powróciła na scenę podczas koncertu Męskie Granie. Chwilę później została uhonorowana Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości, co było pięknym zwieńczeniem jej walki.

Dokończ piosenki Beaty Kozidrak i zespołu Bajm Pytanie 1 z 9 Mów niech Twoje słowa zbudzą krew, niech wszystko będzie już okej... Niech każdy dzień dodaje nam sił Jest tyle miejsc do których powrócimy Nie odnajdzie więcej nas, ta sama chwila Następne pytanie

Miłość, bolesne rozstanie i najważniejsza rola w życiu

Przez lata tworzyła jeden z najsłynniejszych duetów w polskim show-biznesie. W 1979 roku poślubiła Andrzeja Pietrasa, współzałożyciela i menedżera Bajmu. Ich związek był nie tylko miłosny, ale i zawodowy – razem budowali potęgę zespołu.

W 2016 roku, po blisko dwóch latach separacji, ich małżeństwo dobiegło końca. Mimo rozwodu pozostali w kontakcie ze względu na wspólne córki – Katarzynę i Agatę. To właśnie rola mamy i babci stała się dla niej azylem w najtrudniejszych chwilach.

Ile lat ma dziś Beata Kozidrak? Jej aktualne zdjęcia to dowód, że czas się dla niej zatrzymał

Beata Kozidrak urodziła się 4 maja 1960 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętować swoje 66. urodziny. Patrząc na jej energię i sceniczną charyzmę, trudno w to uwierzyć. Wciąż udowadnia, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa siła tkwi w pasji.

Jak wyglądała na początku swojej drogi? Jakimi stylizacjami szokowała i zachwycała przez ostatnie dekady?