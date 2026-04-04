Beata Kozidrak opowiedziała o chorobie nowotworowej. "Jest wielki lęk". Poruszające podziękowania dla pielęgniarek

Pod koniec 2024 roku Beata Kozidrak niespodziewanie wycofała się z życia zawodowego i odwołała zaplanowane koncerty. Przez długi czas nie było wiadomo, co stoi za jej decyzją. Dopiero po kilku miesiącach wokalistka ujawniła, że zmagała się z chorobą nowotworową.

Trafiłam do szpitala. Diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. Nie boję się tego powiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć i poddać się procesowi leczenia

- mówiła Beata Kozidrak kilka miesięcy temu w Plejadzie.

Dziś artystka znów występuje na scenie. Podczas jednego z ostatnich występów odwiedził ją Piotr Wojtasik z redakcji "Dzień Dobry TVN". W sieci już pojawił się fragment ich rozmowy.

Nie przegap: Fani martwili się o Kozidrak. Wiemy, co z koncertami Bajmu

Beata Kozidrak dziękuje personelowi medycznemu

Część rozmowy z Beatą Kozidrak została opublikowana w mediach społecznościowych programu "Dzień dobry TVN". W materiale pokazano nie tylko kulisy wywiadu, ale także fragment koncertu, podczas którego wokalistka zwróciła się bezpośrednio do osób, które wspierały ją w trakcie choroby.

Te moje cudowne pielęgniarki, strasznie was kocham. Strasznie mnie wspierały. Mówiły: "Beata, też chorowałam - na to, na tamto". Rozmawiałyśmy, dodawałyśmy sobie sił. To jest coś niebywale fantastycznego. Z całego serca wam dziękuję i nigdy wam tego nie zapomnę

- powiedziała ze sceny.

Przeczytaj także: Beata Kozidrak zdradza prawdę o walce z chorobą. Była na tamtym świecie!

Kozidrak opowiedziała o chorobie i wielkim lęku

W rozmowie z Piotrem Wojtasikiem wokalistka została zapytana m.in. o leczenie i pobyt na oddziale hematoonkologicznym. Dziennikarz zwrócił uwagę na stereotypowe postrzeganie takich miejsc.

Wszystko działo się na oddziale hematoonkologicznym, ale czy ty tak trochę nie miałaś, myśląc, że hematoonkologia to białaczka? Okazuje się, że to jest spektrum chorób. Ten oddział wygląda zupełnie inaczej

- mówił.

Beata Kozidrak nie chciała wchodzić w szczegóły dotyczące diagnozy. Skupiła się natomiast na emocjach, które towarzyszą pacjentom.

W naszej rozmowie nie chodzi o to, żebym mówiła wam o szczegółach, ale o tego typu chorobach dowiedziałam się w momencie, kiedy zdałam sobie z nich sprawę. Nie mając żadnej wiedzy, tak jak wy, kochani. Mówi się choroba nowotworowa i jest wielki lęk

- wyznała.

Cała rozmowa Piotra Wojtasika z Beatą Kozidrak zostanie wyemitowana w sobotnim wydaniu "Dzień Dobry TVN".

22

Beata Kozidrak wróciła na scenę po chorobie