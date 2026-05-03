Iran analizuje odpowiedź USA. W tle 14-punktowy plan zakończenia wojny

Brak rozmów o programie jądrowym. Zdecydowane stanowisko Donalda Trumpa

– Na tym etapie nie prowadzimy negocjacji w sprawie programu jądrowego – powiedział rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmail Baghei, cytowany przez państwowe media.

Z kolei Donald Trump przekazał w piątek, że dostrzega chęć zawarcia porozumienia ze strony irańskich władz, które podjęły w tym celu znaczące działania. Zaznaczył jednak, że przedstawione propozycje nie spełniają jego oczekiwań. Prezydent USA dopuścił możliwość całkowitego odstąpienia od negocjacji i groził „wykończeniem” Iranu. W sobotę odniósł się ponownie do sytuacji.

„Wkrótce dokonam przeglądu planu, który Iran nam właśnie przesłał, ale nie mogę sobie wyobrazić, aby był on akceptowalny, skoro Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat”.

Co zawiera 14-punktowa propozycja Iranu? Zawieszenie broni i impas w negocjacjach

Zawartość najnowszej irańskiej oferty pozostaje tajemnicą. Agencja Reutera donosi jednak, że poprzedni plan, który odrzucił prezydent USA, przewidywał otwarcie szlaku żeglugowego w cieśninie Ormuz i zniesienie amerykańskiej blokady Iranu, przy jednoczesnym przesunięciu kwestii programu nuklearnego na późniejszy czas.

Jak informują irańskie media, dokument zawierający 14 punktów domagał się wycofania amerykańskich wojsk z rejonów sąsiadujących z Iranem, zakończenia blokady, odblokowania zamrożonych irańskich funduszy oraz wypłacenia rekompensat. Ponadto żądano zniesienia nałożonych sankcji i zakończenia działań zbrojnych na wszystkich obszarach konfliktów, wliczając w to Liban. Proponowano także nowe regulacje dotyczące kontroli ruchu w cieśninie Ormuz.

Działania militarne wymierzone w Iran przez siły amerykańskie i izraelskie rozpoczęły się 28 lutego. Zawieszenie broni obowiązuje od 8 kwietnia. W tym okresie delegacje obu państw spotkały się tylko raz, a wszelkie próby zaaranżowania kolejnych rozmów nie przyniosły rezultatu.