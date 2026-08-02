Dramat podczas policyjnej interwencji! Padły strzały. Przed blokiem znaleziono ciało mężczyzny

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-08-02 7:47

Dramatyczne sceny w Trzciance w województwie wielkopolskim! W sobotni wieczór (1 sierpnia) podczas interwencji domowej policjanci zostali zaatakowani przez agresywnego mężczyznę. Funkcjonariusze użyli broni służbowej. Ranny napastnik oraz jeden z policjantów trafili do szpitala. Przed budynkiem odnaleziono także ciało mężczyzny. Szczegóły poniżej.

Fragment boku radiowozu z widocznym napisem Policja. O dramatycznej interwencji w Trzciance przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Interwencja domowa w Wielkopolsce! Policjant został ranny

Do zdarzenia doszło w sobotę, 1 sierpnia przed godz. 20. Policjanci z Trzcianki zostali wezwani do interwencji domowej. Po przybyciu na miejsce sytuacja gwałtownie się zaostrzyła.

- Jeden z policjantów został zraniony w rękę. Ponieważ ich zdrowie i życie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili napastnika – podkreślił nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.

W wyniku zdarzenia zarówno postrzelony napastnik, jak i ranny funkcjonariusz zostali przewiezieni do szpitala.

Przed blokiem znaleziono ciało mężczyzny. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii

Podczas działań policjanci dokonali jeszcze jednego tragicznego odkrycia. Przed blokiem, do którego zostali wezwani, znaleźli ciało mężczyzny.

- Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny - był to ojciec napastnika – przekazał Święcichowski.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg dramatycznych wydarzeń. Śledztwo ma wyjaśnić zarówno okoliczności śmierci mężczyzny, jak i przebieg policyjnej interwencji.

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