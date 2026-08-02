Dramat podczas policyjnej interwencji! Padły strzały. Przed blokiem znaleziono ciało mężczyzny

Interwencja domowa w Wielkopolsce! Policjant został ranny

Do zdarzenia doszło w sobotę, 1 sierpnia przed godz. 20. Policjanci z Trzcianki zostali wezwani do interwencji domowej. Po przybyciu na miejsce sytuacja gwałtownie się zaostrzyła.

- Jeden z policjantów został zraniony w rękę. Ponieważ ich zdrowie i życie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili napastnika – podkreślił nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.

W wyniku zdarzenia zarówno postrzelony napastnik, jak i ranny funkcjonariusz zostali przewiezieni do szpitala.

Przed blokiem znaleziono ciało mężczyzny. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii

Podczas działań policjanci dokonali jeszcze jednego tragicznego odkrycia. Przed blokiem, do którego zostali wezwani, znaleźli ciało mężczyzny.

- Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny - był to ojciec napastnika – przekazał Święcichowski.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg dramatycznych wydarzeń. Śledztwo ma wyjaśnić zarówno okoliczności śmierci mężczyzny, jak i przebieg policyjnej interwencji.

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