Luksusy na weselu Rafała Brzozowskiego. Anioł polewał gościom do kieliszka

Rafał Brzozowski został mężem

Fanki Rafał Brzozowskiego z pewnością nie będą pocieszone. Przystojny gwiazdor w sobotę stanął na ślubnym kobiercu, na którym, przed Bogiem, ślubował miłość i wierność ukochanej Helenie. Informacja o tym, że piosenkarz bierze ślub zelektryzowała wszystkich. W końcu do tej pory milczał na temat swojego życia prywatnego. Jak dowiedział się "Super Express" robił to na prośbę ukochanej, która ceni sobie swoją prywatność. Nie wiadomo jak długo zakochani są razem, wiadomo jednak, że planują spędzić ze sobą resztę życia.

Zdecydowali się na ślub kościelny, ponieważ oboje są wierzący

- mówi nam jeden z gości.

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Wzruszający taniec i wspólny występ wokalny

Ślub odbył się w Nowym Dworze Mazowieckim. Po ceremonii małżonkowie przyjmowali życzenia od swoich gości, a zanim wsiedli do samochodu, by ruszyć w kierunku sali weselnej, uczcili minutą ciszy pamięć powstańców warszawskich. O godzinie 18:30 wszyscy byli już na sali i zaczęli świętowanie przy pięknie przyozdobionych okrągłych stołach. Poza pysznym jedzeniem para młoda zadbała o wiele atrakcji dla gości. Rafał i Helena, która również związana jest z muzyką, wykonali utwór "Time of my Life". Pierwszy taniec wykonali do utworu Zbigniewa Wodeckiego pt. "Zabiorę Cię dziś na bal".

Taniec był zjawiskowy. Pełen emocji i wzruszeń. Widać, że oboje bardzo się kochają

- relacjonuje nam osoba, która była na miejscu.

Bar z lodu i anioł polewający gościom

Jak udało nam się dowiedzieć, goście byli pod ogromnym wrażeniem pięknej sali, w której stanął ogromny bar z lodu. Na nim pojawiły się wyrzeźbione aniołki, które polewały do kieliszka zimny, procentowy trunek. Nie dało się też nie zauważyć ozdoby w kształcie serca z inicjałami małżonków.

To było wesele, o którym wszyscy będą długo pamiętać. Młodej parze życzymy nieskończonej miłości.

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