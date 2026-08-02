Doda, Michał Wiśniewski i Mandaryna razem zabalowali na weselu! Ale nie u Rafała Brzozowskiego

Miniony weekend upłynął pod znakiem głośnych wesel w świecie polskiego show-biznesu. 1 sierpnia na ślubnym kobiercu stanął Rafał Brzozowski, który poślubił swoją ukochaną Helenę. Na uroczystości pojawiło się wiele znanych osób, m.in. Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska, czy bracia Mroczek z pięknymi partnerkami. Wesele państwa Brzozowskich trwało do rana, a ponad 600 osób wręcz pławiło się w luksusie! Jednak nie tam znaleźli się Doda z Wiśniewskim i Mandaryną.
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Doda, Wiśniewski i Mandaryna nieźle zabalowali
Doda bawiła się na zupełnie innym przyjęciu weselnym. Artystka postanowiła spędzić wieczór w gronie znajomych i chętnie dzieliła się z fanami relacjami z imprezy. Jej przyjaźń z Michałem Wiśniewskim trwa od lat, a jego głośny powrót do Mandaryny, jak widać przyjęła z radością. Jak się zabawili?
Doda chętnie pozowała z Michałem Wiśniewskim i Mandaryną. Co ciekawe, Doda i Mandaryna przez lata uchodziły za największe rywalki w polskim show-biznesie. Kulminacją był festiwal w Sopocie w 2005 roku. Dla Dody występ był wielkim sukcesem, podczas gdy Mandaryna poniosła dotkliwą porażkę i na długo znikła z mediów. Przez lata fani spekulowali, że to Dorota zrujnowała występ byłej żony Michała Wiśniewskiego. Ale jak widać na załączonych obrazkach, między paniami jest wszystko w najlepszym porządku - zobacz w naszej galerii zdjęć.
Byli małżonkowie Wiśniewscy oraz Doda stworzyli unikalne kadry Na fotografiach i nagraniach widać również fotografa i dyrektora generalnego oraz członka zarządu marki Lilou, Mateusza Motyczyńskiego oraz Radka Liszewskiego z zespołu Weekend.
"Prawdziwe legendy na jednym zdjęciu! "
Fani są zachwyceni widokiem gwiazd razem. Na profilu Dody pod jej zdjęciem z Wiśniewskim, Mandaryną i Radkiem Liszewskim popłynęły komentarze.
Na takie zdjęcie warto było czekać!
Moje dzieciństwo na jednym zdjęciu
Prawdziwe legendy na jednym zdjęciu! Show-biznes bez was nie byłby taki sam!
Woooow, aż się łezka zakręciła! Icon
Szczególną zwrócili uwagę na zdjęcie Dody z Motyczyńskim. Aktor współpracuje z wokalistką przy jej projektach, ale na weselu po prostu cieszyli się życiem i sobą.
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Piękni, młodzi - czego chcieć więcej!
Jezu Doda jak Ty na tym zdjęciu bosko wyglądasz!!! Po prostu nie mogę się napatrzeć!!! Serio, PRZEPIĘKNA
Najważniejsze na tym zdjęciu jest to że szczęście i uśmiech jest szczery a nie taki dla ludzi ,dlatego tak ważne jest by iść po pomoc w potrzebie. Ogrom pracy i efekty są widoczne nie dla ludzi a dla siebie swojego zdrowia i ciała oczywiście zdrowa głowa.
U kogo zabalowały gwiazdy?
W sieci pojawiły się też oczywiście domysły, że artyści bawili się na weselu Rafała Brzozowskiego. Michał Wiśniewski szybko jednak rozwiał te spekulacje. W rozmowie z "Faktem" lider Ich Troje zdradził, że nie jest częstym gościem na weselach, ale tym razem zrobił wyjątek dla kolegi. Jak przyznał, podczas imprezy goście mogli usłyszeć także krótki występ w jego wykonaniu.
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