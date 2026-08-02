Doda, Michał Wiśniewski i Mandaryna razem zabalowali na weselu! Ale nie u Rafała Brzozowskiego

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-02 19:03

Doda pokazała zdjęcia z wesela, na którym bawiła się w w pierwszy weekend sierpnia 2026 roku. Jeden z kadrów natychmiast przyciągnął uwagę fanów. Gwiazda znalazła się bowiem w towarzystwie Michała Wiśniewskiego, Mandaryny oraz innych dwóch znanych przystojniaków! Fani już okrzyknęli wspólne zdjęcie artystów "ikonicznym".

Miniony weekend upłynął pod znakiem głośnych wesel w świecie polskiego show-biznesu. 1 sierpnia na ślubnym kobiercu stanął Rafał Brzozowski, który poślubił swoją ukochaną Helenę. Na uroczystości pojawiło się wiele znanych osób, m.in. Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska, czy bracia Mroczek z pięknymi partnerkami. Wesele państwa Brzozowskich trwało do rana, a ponad 600 osób wręcz pławiło się w luksusie! Jednak nie tam znaleźli się Doda z Wiśniewskim i Mandaryną. 

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Doda, Wiśniewski i Mandaryna nieźle zabalowali

Doda bawiła się na zupełnie innym przyjęciu weselnym. Artystka postanowiła spędzić wieczór w gronie znajomych i chętnie dzieliła się z fanami relacjami z imprezy. Jej przyjaźń z Michałem Wiśniewskim trwa od lat, a jego głośny powrót do Mandaryny, jak widać przyjęła z radością. Jak się zabawili?

Doda chętnie pozowała z Michałem Wiśniewskim i Mandaryną. Co ciekawe, Doda i Mandaryna przez lata uchodziły za największe rywalki w polskim show-biznesie. Kulminacją był festiwal w Sopocie w 2005 roku. Dla Dody występ był wielkim sukcesem, podczas gdy Mandaryna poniosła dotkliwą porażkę i na długo znikła z mediów. Przez lata fani spekulowali, że to Dorota zrujnowała występ byłej żony Michała Wiśniewskiego. Ale jak widać na załączonych obrazkach, między paniami jest wszystko w najlepszym porządku - zobacz w naszej galerii zdjęć

Byli małżonkowie Wiśniewscy oraz Doda stworzyli unikalne kadry Na fotografiach i nagraniach widać również fotografa i dyrektora generalnego oraz członka zarządu marki Lilou, Mateusza Motyczyńskiego oraz Radka Liszewskiego z zespołu Weekend.

"Prawdziwe legendy na jednym zdjęciu! "

Fani są zachwyceni widokiem gwiazd razem. Na profilu Dody pod jej zdjęciem z Wiśniewskim, Mandaryną i Radkiem Liszewskim popłynęły komentarze.  

Na takie zdjęcie warto było czekać!

Moje dzieciństwo na jednym zdjęciu

Prawdziwe legendy na jednym zdjęciu! Show-biznes bez was nie byłby taki sam!

Woooow, aż się łezka zakręciła! Icon

Szczególną zwrócili uwagę na zdjęcie Dody z Motyczyńskim. Aktor współpracuje z wokalistką przy jej projektach, ale na weselu po prostu cieszyli się życiem i sobą. 

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Piękni, młodzi - czego chcieć więcej!

Jezu Doda jak Ty na tym zdjęciu bosko wyglądasz!!! Po prostu nie mogę się napatrzeć!!! Serio, PRZEPIĘKNA

Najważniejsze na tym zdjęciu jest to że szczęście i uśmiech jest szczery a nie taki dla ludzi ,dlatego tak ważne jest by iść po pomoc w potrzebie. Ogrom pracy i efekty są widoczne nie dla ludzi a dla siebie swojego zdrowia i ciała oczywiście zdrowa głowa.

U kogo zabalowały gwiazdy?

W sieci pojawiły się też oczywiście domysły, że artyści bawili się na weselu Rafała Brzozowskiego. Michał Wiśniewski szybko jednak rozwiał te spekulacje. W rozmowie z "Faktem" lider Ich Troje zdradził, że nie jest częstym gościem na weselach, ale tym razem zrobił wyjątek dla kolegi. Jak przyznał, podczas imprezy goście mogli usłyszeć także krótki występ w jego wykonaniu.

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Doda, Mandaryna, Michał Wiśniewski i Radek Liszewski uśmiechnięci przy weselnym stole. O zabawie gwiazd przeczytasz na SE.
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Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele 
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