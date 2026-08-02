Dramat na Podkarpaciu. Zderzenie motocykla z autem, nie żyje jedna osoba

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-02 17:49

Śmiertelny wypadek w miejscowości Leszczawa Dolna na Podkarpaciu. Po godzinie 15 zderzyły się tam osobowa Skoda i motocykl. Niestety, życia motocyklisty nie udało się uratować. Na miejscu pracują służby.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie (2 sierpnia), około godziny 15:00, na drodze krajowej nr 28 w Leszczawie Dolnej w powiecie przemyskim. Na trasie doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Skoda z motocyklem. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Tragiczny wypadek w Leszczawie Dolnej. Nie żyje motocyklista

Niestety, siła uderzenia była tak duża, że kierujący jednośladem nie miał szans na przeżycie. 

- Niestety w wyniku odniesionych obrażeń motocyklista zmarł

- poinformowała podkarpacka policja.

W wypadku ucierpiała również pasażerka samochodu osobowego.

- Pasażerka osobowej skody została przetransportowana do szpitala na badania

- czytamy w komunikacie.

Policja i prokurator wyjaśniają przyczyny

Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Służby prowadzą szczegółowe czynności, które mają na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku.

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Droga zablokowana. Ogromne utrudnienia dla kierowców

Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 28 muszą liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami. Trasa w miejscu wypadku jest całkowicie nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy i apeluje o ostrożność. W oficjalnym komunikacie policja przekazała szczegóły dotyczące utrudnień:

"Uwaga! Zablokowana droga krajowa nr 28 w miejscowości Leszczawa Dolna w powiecie przemyskim. (...) Droga krajowa nr 28 jest całkowicie zablokowana. Wyznaczone zostały objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 19."

Dramat na Podkarpaciu. Zderzenie motocykla z autem, nie żyje jedna osoba
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